Cómo forrar los libros de la escuela con plástico: paso a paso para hacerlo tú misma en casa

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 en México comenzó hoy, lunes 31 de agosto de 2026 , para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Aunque la mayoría de los maestros ya solicitó la lista de útiles, todavía hay tiempo de conseguirlos y, sobre todo, de forrar con plástico los libros y cuadernos para que duren más tiempo. Este método te funcionará para hacerlo tú misma desde casa y ahorrar tiempo y dinero.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), forrar libros y cuadernos no es tan complicado como parece. En una de sus recomendaciones publicada en 2021, señaló el paso a paso para lograrlo de manera profesional, como si lo hubieras solicitado en una papelería.

El paso a paso para forrar los libros de la escuela con plástico

Lo primero que debes hacer es comprar plástico en la papelería. Hay diferentes tamaños, grosores y formatos, por lo que puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto

Luego, recorta pliegues adecuados para cada tamaño de los materiales . Extiende el plástico sobre una mesa y elimina las arrugas con una plancha y un pedazo de tela. De esta manera, conseguirás que el acabado se vea mucho más uniforme.

. Extiende el plástico sobre una mesa y elimina las arrugas con una plancha y un pedazo de tela. De esta manera, conseguirás que el acabado se vea mucho más uniforme. Posteriormente, coloca el libro sobre el plástico y mide. Debe quedar aproximadamente 3 centímetros de pestaña extra de cada lado para poder doblar y fijar correctamente el material.

para poder doblar y fijar correctamente el material. Luego, dobla los bordes hacia adentro y pega cada uno con cinta adhesiva transparente. Corta las esquinas en diagonal y realiza dos cortes transversales en el lomo . Después, dobla el resto de las pestañas hacia el interior y fíjalas con cinta adhesiva.

. Después, dobla el resto de las pestañas hacia el interior y fíjalas con cinta adhesiva. También puedes reforzar el plástico con un diseño bonito en las pestañas dobladas, colocando una imagen alusiva a la materia o de alguno de los personajes favoritos de tus hijos.

Paso a paso para forrar libros y cuadernos, según Profeco.|(Profeco)

Listo, tendrás libros y cuadernos protegidos que pueden durar mucho más tiempo sin doblarse, mancharse o maltratarse, una alternativa práctica para conservar los útiles escolares en mejores condiciones.

3 ideas de diseños bonitos para forrar cuadernos y libros

En caso de que la escuela o el profesor lo permita, puedes forrar tus libros y cuadernos con diseños bonitos y aesthetic sin demasiado esfuerzo. En Pinterest, por ejemplo, puedes encontrar diferentes ideas para personalizar las portadas. Estas son algunas opciones:

Collage para forrar libros y cuadernos: Puedes utilizar recortes de revistas, impresiones y hasta dibujos propios para crear un collage personalizado en las portadas. No olvides colocar el nombre de la materia y los datos personales básicos. Diseño aesthetic para forrar libros: Utiliza papel con textura tipo lino o yute y decóralo con flores secas, pequeñas ilustraciones o etiquetas. Esta combinación puede darle un estilo sencillo y original a los cuadernos. Usa materiales reciclados: Con una base de papel tipo lino, puedes forrar el libro para reforzarlo y después decorarlo con botones, listones y stickers minimalistas. De esta manera, puedes reutilizar materiales que tengas en casa y crear diseños diferentes sin gastar demasiado.