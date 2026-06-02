En qué parte de la casa debes colocar el ficus para que estalle de hojas verdes y resistentes

Si quieres que tu ficus produzca hojas verdes, resistentes y en gran cantidad, debes colocarlo en una zona de la casa con mucha luz indirecta, cerca de una ventana luminosa pero protegido del sol directo intenso, especialmente durante las horas más calurosas del día. Esta ubicación favorece la fotosíntesis y ayuda a mantener un crecimiento equilibrado durante todo el año.

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El ficus es una de las plantas de interior más populares gracias a su elegancia y capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Sin embargo, también es conocido por ser sensible a los cambios bruscos de ubicación, las corrientes de aire y la falta de luz, factores que pueden provocar la caída prematura de sus hojas.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para colocar un ficus?

La mayoría de las variedades de ficus, como el Ficus benjamina o el Ficus elastica, prosperan en espacios luminosos donde reciban varias horas de claridad natural. Estos son los lugares más recomendados por los expertos:



Junto a una ventana orientada al este o al sur: hay que garantizar abundante luz natural. Este tipo de exposición permite que la planta reciba claridad suficiente sin sufrir el estrés que puede causar el sol fuerte de la tarde.

hay que garantizar abundante luz natural. Este tipo de exposición permite que la planta reciba claridad suficiente sin sufrir el estrés que puede causar el sol fuerte de la tarde. En la sala de estar o comedor luminoso: son espacios donde la temperatura suele mantenerse constante y existen menos cambios bruscos de humedad.

son espacios donde la temperatura suele mantenerse constante y existen menos cambios bruscos de humedad. Lejos de corrientes de aire: evita la caída de hojas. Ventanas que permanecen abiertas durante mucho tiempo, puertas exteriores o aparatos de aire acondicionado pueden afectar negativamente a la planta.

evita la caída de hojas. Ventanas que permanecen abiertas durante mucho tiempo, puertas exteriores o aparatos de aire acondicionado pueden afectar negativamente a la planta. Alejado de radiadores o fuentes de calor: conserva la humedad natural. El exceso de calor reseca el ambiente y puede debilitar el follaje.

La Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido señala que los ficus crecen mejor en lugares con luz brillante indirecta y temperaturas estables. Por su parte, especialistas del Missouri Botanical Garden destacan que una iluminación insuficiente suele ser una de las principales causas de pérdida de hojas en estas plantas.

¿Qué dice el Feng Shui sobre la ubicación del ficus?

Dentro del Feng Shui, el ficus es considerado una planta asociada con el crecimiento, la estabilidad y la expansión de la energía positiva.



Colocarlo en la sala principal: fomenta la armonía del hogar. Esta ubicación permite que la energía vital de la planta se integre con las áreas de convivencia familiar.

fomenta la armonía del hogar. Esta ubicación permite que la energía vital de la planta se integre con las áreas de convivencia familiar. Ubicarlo en el sector sureste: potencia la prosperidad. Según el mapa Bagua, esta zona está relacionada con la abundancia y el crecimiento.

potencia la prosperidad. Según el mapa Bagua, esta zona está relacionada con la abundancia y el crecimiento. Evitar rincones oscuros y descuidados: mantiene una energía activa. Una planta vigorosa simboliza desarrollo y movimiento positivo, mientras que una planta debilitada representa estancamiento.

mantiene una energía activa. Una planta vigorosa simboliza desarrollo y movimiento positivo, mientras que una planta debilitada representa estancamiento. Mantenerlo siempre limpio y saludable: favorece el flujo energético. Las hojas brillantes y libres de polvo ayudan a que la planta luzca más fuerte y saludable.

La maestra de Feng Shui Lillian Too ha explicado en varias de sus publicaciones que las plantas de hojas redondeadas o abundantes simbolizan crecimiento continuo y prosperidad cuando se mantienen sanas. Asimismo, la consultora estadounidense Karen Rauch Carter recomienda utilizar ejemplares vigorosos en áreas de reunión para revitalizar la energía del hogar.

La también especialista en Feng Shui Mónica Koppel ha señalado que las plantas grandes de interior, como el ficus, pueden utilizarse para fortalecer zonas específicas de la vivienda relacionadas con el bienestar y el desarrollo personal, siempre que reciban los cuidados adecuados.