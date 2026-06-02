Tablas de multiplicar de Demon Slayer: 6 ideas para aprender con Tanjiro y Nezuko

Memorizar datos importantes y aprender puede resultar mucho más atractivo, divertido y fácil si tiene imágenes de tus personajes favoritos. Los siguientes diseños de tablas de multiplicar de Demon Slayer pueden ser de gran utilidad para tus hijos o sobrinos en edad escolar y que actualmente están obsesionados con el mundo de Kimetsu no Yaiba.

A través de plataformas como Pinterest puedes encontrar plantillas gratuitas de tablas de multiplicar para imprimir y aprovechar al máximo.

6 tablas de multiplicar de Demon Slayer

1. Con diferentes personajes

Comenzamos la lista con un diseño de tarjetas que van del 1 al 12, cada una con un personaje diferente de "Demon Slayer". Este tipo de diseños de tablas de multiplicar se pueden imprimir, por ejemplo, para plastificar y juntar en forma de llavero.

2. De Nezuko

Nezuko, nuestra protagonista femenina de Kimetsu no Yaiba, llama muchísimo la atención porque se representa con colores como el rosa pastel y la decoración con cerezos. Por eso, entre los diseños de tablas de multiplicar es uno de los personajes más populares.

3. Tablas de multiplicar de Demon Slayer, con tarjetas de Tanjiro

El inconfundible patrón a cuadros del haori que usa Tanjiro se hace presente en este diseño de tablas de multiplicar de Demon Slayer. Una vez más, resulta perfecto para imprimirse en formato de tarjetas pequeñas para llevar a todos lados.

4. De Muichiro Tokito

Con paso firme, Muichiro Tokito se ha convertido en uno de los personajes que más gusta a los fans por su diseño y personalidad enigmática. Estas tablas de multiplicar presentan al personaje en formato de mayor tamaño, para poder hacer un cartel o llevar en hojas de carpeta.

5. De Shinobu Kocho

Para las niñas que son fans de Demon Slayer, uno de los personajes más admirados es Shinobu Kocho. En este diseño podemos verla con su emblemático patrón de mariposas.

6. De Mitsuri Kanroji

Finalizamos nuestro listado con otro de los personajes más amados por su dualidad y fortaleza. Aquí, tenemos a Mitsuri Kanroji en un formato para tener en cartel.