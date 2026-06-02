Los psicólogos afirman: “La nostalgia es un consuelo al que recurrimos cuando el presente se pone difícil”

La nostalgia suele ser un sentimiento común entre los individuos. Caer en ella de vez en cuando es normal, pero sumergirse demasiado puede llegar a ser una señal de alerta. Los psicólogos aseguran que este sentimiento es un mecanismo de defensa del cerebro ante un indicador claro de que el presente no está resultando cómo esperábamos. Según explica el Dr. Eric Solomon, experto en psicología: “La nostalgia es un consuelo al que recurrimos cuando el presente se pone difícil”.

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¿Por qué sentimos nostalgia? La psicología lo explica

Para poder entender por qué sentimos nostalgia es necesario empezar con definir esta emoción. Según expertos de Psicología y Mente, la nostalgia no es más que un sentimiento anclado en el pasado, con el que se añoran tiempos mejores. En este sentido, suele ser una emoción vinculada con la melancolía, tristeza o pena. Por ello, sentirla es interpretada como un refugio del cerebro cuando algo en el presente no funciona cómo se esperaba. Es decir, cuando la vida actual se siente insegura o triste. Para defenderse, el cerebro viaja al pasado en busca de un lugar seguro.

La nostalgia puede volverse un tanto adictiva ya que libera sustancias como la serotonina y dopamina, dando como resultado una sensación de confort, que el cerebro lo interpreta como un ligero alivio. Pero no hay que dejarse llevar. Sentir nostalgia de manera constante podría significar que tu experiencia con el día a día se ha vuelto cada vez más condicionada.

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¿Qué hacer cuándo te invade la nostalgia?

Si sientes que la nostalgia te ha superado, existen ciertos cuestionamientos que te puedes hacer para descifrar qué se esconde detrás de esa punzada nostálgica. De acuerdo con el Dr. Eric Solomon, estas tres preguntas son clave para entender - o incluso, vencer - la nostalgia:



¿Qué cualidad de la experiencia se esconde tras este recuerdo?

¿En qué aspecto de tu vida actual ha desaparecido esa cualidad?

¿Qué podrías escribir esta semana?

Estos cuestionamientos pueden ayudarte a encontrar qué es lo que falta en tu vida en la actualidad y así vencer la nostalgia.