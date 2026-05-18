Cómo maquillar las cejas con poco pelo y con un acabado natural

Cuando tenemos poco pelo al maquillar las cejas, solemos buscar alternativas que nos ayuden a aumentar la cantidad de vellos con efectos visuales, logrando un aspecto más natural en nuestra mirada. Pero hay que tener cuidado, ya que con facilidad se puede obtener un resultado falso o excesivo.

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Para no caer en ese clásico error, te detallaremos cómo te puedes maquillar para lograr un efecto de vellos reales, evitando las plastas de color en tu mirada. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te haremos para lograr un acabado natural.

¿Qué hacer si tienes muy poco vello en las cejas?

Para maquillar las cejas con poco pelo, hay que seguir un proceso de definición, ya que así podrás marcar el diseño de tu ceja, logrando un efecto más realista y natural. Deberás hacer los siguientes pasos:

Coloca un lápiz desde la aleta de tu nariz hacia arriba, marca una franja, la cual te indicará dónde inicia tu ceja. Cruza el lápiz desde la nariz por la pupila; te ayudará a marcar el arco o el punto más alto.

Realiza lo mismo, pero hacia la esquina externa de tu ojo para marcar el límite de la colita. Así vas a obtener un acabado natural y estilizado al adaptarla a nuestro rostro.

¿Cómo rellenar las cejas con poco vello?

Ya que tenemos todo lo anterior, podemos empezar a hablar sobre el tema del color y la generación de vello. Es igualmente sencillo, pero debes ser paciente para tener un buen resultado al maquillar las cejas con poco pelo: