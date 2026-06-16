Para el Feng Shui, el aloe vera es mucho más que una planta decorativa. Además, se cree que tiene la capacidad de ayudar a mantener un ambiente agradable dentro del hogar, alejando las energías negativas y favoreciendo una sensación de tranquilidad. Por eso, muchas personas la colocan cerca de la entrada o en espacios donde buscan crear una atmósfera más armoniosa.

Además de ser fácil de cuidar, la sábila está relacionada con la protección, la buena suerte y la prosperidad. Según esta práctica, colocarla en el lugar adecuado puede ayudar a que las cosas fluyan mejor en casa, desde las relaciones familiares hasta los aspectos económicos, indica ADMagazine. No es casualidad que sea una de las plantas favoritas de quienes buscan atraer bienestar y mantener un ambiente positivo todos los días.

Dónde poner la planta de aloe vera para proteger tu casa de las malas vibras

Hay ciertos lugares de la casa donde el aloe vera puede ayudar a mantener una energía más armoniosa. Generalmente, se recomienda colocarlo en espacios por donde las personas pasan todos los días y que además reciben luz natural, ya que son puntos donde la energía circula constantemente. Estos son algunos de los sitios más recomendados.

Dónde poner la planta de aloe vera para proteger tu casa de las malas vibras, según el Feng Shui|Canva