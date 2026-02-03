3 plantas que casi no requieren cuidados y son muy resistentes: adornan muy bonito el jardín

Si estás buscando plantas de interior fáciles de mantener, plantas resistentes y plantas que no necesiten tanto sol, esto te interesa. Anteriormente, te compartimos algunas especies que se pueden colgar en la pared , pero ahora seleccionamos para las que difícilmente se te pueden morir.

Existen especies que casi no requieren cuidados, sobreviven en distintos ambientes y, además, lucen espectaculares. Checa estas 3 plantas ideales para poner en tu jardín sin complicarte la vida.

¿Qué plantas son fáciles de cuidar y resistentes?

Si lo que quieres es tener plantas que duren mucho , que sean fácil de cuidar y que resulten muy resistentes en cualquier temporada del año, entonces debes elegir las siguientes, según expertos:

Lirio de la pa z: Es popularmente conocida como “ Cuna de Moisés ”. Es la mejor opción cuando quieres que tu jardín o la decoración de tu casa luzca elegante gracias a sus flores blancas y sus hojas verde brillantes .

z: Es popularmente conocida como “ ”. Es la mejor opción cuando quieres que tu jardín o la decoración de tu casa luzca elegante gracias a sus . Potus Dorado : Es una de las plantas más fáciles de cuidar porque simplemente puedes olvidarla y ella sola se mantendrá viva porque requiere de cuidados mínimos. Debes regarlas cada 10 días, y es de aquellas que se pueden colgar porque conforme crecen, crean una enredadera muy larga.

: Es una de las plantas más fáciles de cuidar porque simplemente puedes olvidarla y porque requiere de cuidados mínimos. Debes regarlas cada 10 días, y es de aquellas que se pueden colgar porque conforme crecen, crean una enredadera muy larga. Planta Araña: Esta planta sobrevive fácilmente con poca luz directa, un riego regular con buen drenaje. Muchos la ponen cerca de la ventana de un patio, pues es un buen adorno decorativo para darte la bienvenida a un espacio natural.

Lirio de la paz, potus y araña: 3 plantas resistentes que no se te morirán.|Especial/Canva

¿Cuál es el significado de tener plantas resistentes?

Si tienes plantas resistentes en casa quiere decir que has hecho un buen trabajo a la hora de cuidarlas. Según Casa planta Vigo, las plantas bien ubicadas duran mucho tiempo mientras hacen que tu hogar se vea vivo y diferente.

Cuando estés buscando plantas resistentes en viveros, lo que debes de preguntar es sobre su tipo de riego, si es menor, mejor, así no tendrás que estar tan al pendiente de ella. Además, elige aquellas que no requieran luz solar directa constante, sobre todo si vives en un departamento en donde tu jardín puede ser más pequeño que el de una casa grande.