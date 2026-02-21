¿Dónde poner la planta del dinero? El lugar de tu casa que la hará crecer sin parar

La planta del dinero, conocida popularmente por su asociación con la prosperidad y la abundancia, se ha convertido en una de las favoritas dentro de los hogares. También llamado árbol de jade o árbol de dinero, este ejemplar es de fácil cuidado y posee la capacidad para adaptarse a distintos ambientes interiores.

Sin embargo, no basta con tenerla: su ubicación dentro de la casa puede marcar una gran diferencia en su desarrollo. Factores como la luz, la humedad y la circulación de aire influyen directamente en su crecimiento. Por eso, los especialistas en jardinería y diseño de interiores recomiendan tener en cuenta estos factores para potenciar tanto su salud como su simbolismo energético.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para ubicar la planta del dinero y favorecer su crecimiento?

De acuerdo con expertos en botánica, como los especialistas de la Royal Horticultural Society, esta planta de interior prospera en espacios con luz indirecta brillante. Esto significa que debe colocarse cerca de ventanas donde reciba claridad, pero evitando la exposición directa al sol, ya que puede quemar sus hojas.

Uno de los lugares más recomendados es el living o sala de estar, especialmente en rincones bien iluminados y ventilados. También puede ubicarse cerca de una ventana orientada al este o al norte, donde la luz es más suave. En cocinas con buena iluminación natural también puede desarrollarse correctamente, siempre que no esté expuesta a cambios bruscos de temperatura.

Desde el enfoque del Feng Shui, disciplina milenaria que estudia la armonía de los espacios, se sugiere colocarla en la esquina sureste del hogar, considerada el área de la riqueza. Según consultores de esta filosofía china como Lillian Too, esta ubicación ayudaría a activar la energía vinculada a la prosperidad.

¿Qué cuidados recomiendan los expertos para que la planta del dinero crezca fuerte y saludable?

El cuidado adecuado es clave para que la planta del dinero no solo sobreviva, sino que crezca vigorosamente. Los jardineros coinciden en que el riego debe ser moderado: el sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado. Un exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes.

Además, recomiendan utilizar macetas con buen drenaje y un sustrato ligero que permita la correcta aireación. La poda ocasional también es importante, ya que estimula el crecimiento y evita que la planta se vuelva débil o desordenada.

Por otro lado, expertos en plantas de interior como Darryl Cheng, autor de The New Plant Parent, destacan la importancia de observar la planta: hojas amarillas, caídas o crecimiento lento pueden ser señales de que necesita un cambio de ubicación o ajuste en los cuidados.

A su vez, mantener una temperatura estable y evitar corrientes de aire frío también contribuirá a su desarrollo saludable. Más allá de su simbolismo, ubicar correctamente la planta del dinero y brindarle los cuidados adecuados puede hacer que realmente crezca sin parar.