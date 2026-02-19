7 plantas que absorben el calor y refrescan la casa según la IA; todas son ideales para interiores por ocupar poco espacio dentro el hogar y son fáciles de conseguir
¿Listos para la temporada de calor en México? Estas son las plantas que ayudarán a refrescar tu hogar y que son muy fáciles de conseguir.
Aunque estamos en pleno invierno el calor ya ha comenzado a dar las primeras pruebas de lo que será este año 2026, el cuál apunta a ser uno bastante caluroso, sobre todo en algunas zonas de México, por lo que te dejaremos las recomendaciones de la Inteligencia sobre plantas que no solo absorben el calor, sino que también refrescarán tu hogar.
Para este listado tomaremos en cuenta sobre todo plantas para interiores, mismas que no ocuparán mucho espacio en tu casa y además de ayudar a mejorar la temperatura lucen muy lindas, por lo que serán un gran acierto en decoración.
Plantas para interiores que reducen el calor en casa:
- Helecho de Boston: Es una de las plantas predilectas para esta temporada que poco a poco ha ganado bastante popularidad por su función contra el calor y lo versátil que es para decorar, siendo que se alimenta con luz indirecta.
- Potus: Otra planta que en los últimos años ha ganado mucha popularidad debido a su capacidad de purificar el aire, su estética y a lo bien que va con la decoración, siendo ideal para espacios pequeños.
- Palmera Areca: Esta es quizá una de las más populares de todas, pues a través de los años se ha vuelto muy popular debido a su función para equilibrar la humedad, así como generar frescura, es ideal para espacios amplios.
- Sansevieria: Una de las mejores opciones sin duda, ya que libera oxígeno y ayuda a generar un ambiente “más ligero”, además de que se adapta a todo tipo de luz, siendo perfecta para cualquier habitación.
- Lirio de la Paz: Además de su aporte estético, esta planta refresca y purifica el aire, ayudando a la transpiración de los ambientes de manera fresca, es ideal para estancias y salas de estar.
- Cinta: Es una de las plantas más populares en cuanto al aporte de frescura y regulación del ambiente, además de que es una de las más fáciles de mantener en el hogar debido a su adaptación a los entornos.
- Ficus Benjamina: Este pequeño arbusto ha ganado gran popularidad gracias a sus propiedades que regulan la temperatura y la humedad, aportando gran frescura, siendo ideal para espacios amplios.