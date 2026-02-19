7 plantas que absorben el calor y refrescan la casa según la IA; todas son ideales para interiores por ocupar poco espacio dentro el hogar y son fáciles de conseguir

Aunque estamos en pleno invierno el calor ya ha comenzado a dar las primeras pruebas de lo que será este año 2026, el cuál apunta a ser uno bastante caluroso, sobre todo en algunas zonas de México, por lo que te dejaremos las recomendaciones de la Inteligencia sobre plantas que no solo absorben el calor, sino que también refrescarán tu hogar.

Para este listado tomaremos en cuenta sobre todo plantas para interiores, mismas que no ocuparán mucho espacio en tu casa y además de ayudar a mejorar la temperatura lucen muy lindas, por lo que serán un gran acierto en decoración.

Plantas para interiores que reducen el calor en casa: