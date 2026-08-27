Luna de Sangre del 27 de agosto de 2026; ¿A qué hora será visible en México? ¿Qué cosas NO debo hacer durante este?

Este jueves 27 de agosto se estará llevando a cabo uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, pues tendrá lugar la llamada “Luna de Sangre”, la cuál cubrirá hasta un 96.3% del disco lunar, por lo que este astro estará tomando un color rojizo atípico.

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Es importante que sepas que este fenómeno es el último eclipse del año, además de que será seguro verlo a simple vista sin la necesidad de visores o filtros especiales desde todo México, por lo que te contaremos todos los detalles que debes de saber.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar conocido como Luna de Sangre de este jueves 27 de agosto?

Si quieres ser testigo de este eclipse lunar parcial que se ha ganado el nombre de “Luna de Sangre” del jueves 27 de agosto, te compartiremos los horarios en lo que será visible de gran manera (desde el centro de México).



La Luna de Sangre será visible una vez que caiga el Sol este jueves en lo que sería el eclipse penumbral, cerca de las 19:23 hrs.

El inicio del eclipse parcial será cerca de las 20:33 hrs.

La Luna Roja, también llamada como Punto Máximo, será cerca de las 22:12 hrs.

El fin de la Fase Parcial será aproximadamente a las 23:51 hrs.

¿Qué cosas no debo hacer durante el Eclipse de la Luna de Sangre?

Si bien, no hay alguna de estas acciones que se hayan comprobado de manera 100% científica, hay personas que prefieren evitarlas por cuestiones de superstición, tal como lo son:

