Bicarbonato con pasta dental: por qué recomiendan y para qué sirve

Los que entienden un poco de los remedios caseros, saben que los elementos que tienen en cocina y en este caso en los utensilios del baño, te servirán para dejar reluciente algunos espacios de tu hogar. Por ello, la combinación de bicarbonato con pasta dental y detergente para ropa o trases permitirá que los vidrios de tus diferentes espacios y/o muebles queden realmente relucientes. Prueba y comparte cuál fue el resultado… aunque presta atención a las indicaciones finales.

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¿Por qué el bicarbonato con pasta dental y detergente sirve para limpiar vidrios?

Tal vez creíste firmemente que era una mezcla para limpiar elementos blancos como ropa, manteles o los propios tenis. Pero para utilizar un elemento no tan abrasivo, se cambia el uso de algún vinagre con el del detergente. Primero, el bicarbonato con pasta dental tienen la intención de quitar por su función ligeramente (bicarbonato) abrasiva… la suciedad ya impregnada en tus superficies. Mientras que la pasta pule en cierto aspecto, mientras el detergente facilita la eliminación de grasa.

Lograda la mezcla, podrás limpiar con confianza superficies de vidrio como mesas, ventanas o espejos. Y para hacer la combinación, bastará con juntar los tres elementos, hasta que quede una pasta-líquido homogénea. Y es que aplicando esta fórmula ganadora, se espera que manchas como las de los dedos, logren quitarse tras tallarle y posteriormente limpiar con un trapo.

¿Por qué debes tener cuidado cuando aplicas la mezcla de bicarbonato con paste dental y detergente?

Tal como se advierte de manera constante, limpiar con estos elementos sobre esas superficies podría ser algo completamente contraproducente. Por eso presta atención a los siguientes detalles.