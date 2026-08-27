Dile adiós a los pulgones con esta planta aromática que actúa como un repelente natural

La albahaca (Ocimum basilicum) es una de las plantas aromáticas que puede incorporarse al jardín como parte de una estrategia para disminuir la presencia de algunos insectos, incluidos los pulgones. Sus compuestos volátiles y su aroma intenso pueden tener efectos repelentes sobre determinadas plagas.

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Los pulgones son pequeños insectos que se alimentan de la savia de numerosas plantas y suelen concentrarse en brotes tiernos, hojas nuevas y tallos. Una población elevada de esta plaga puede debilitar los ejemplares y producir melaza: una sustancia pegajosa que además favorece la aparición de fumagina.

¿Cómo puede ayudar la albahaca a repeler los pulgones?

La Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) explica que las plantas aromáticas contienen aceites esenciales y compuestos volátiles que pueden presentar actividad frente a determinados insectos. La albahaca puede utilizarse como ejemplar acompañante en huertos y espacios de cultivo, pero su presencia no garantiza que los pulgones desaparezcan.

En lugar de sustituir los métodos de control, puede formar parte de un enfoque más amplio. Estas son algunas recomendaciones para usar la albahaca como repelente natural de pulgones:



Colócala cerca de las plantas susceptibles: tener ejemplares de albahaca alrededor del huerto puede contribuir a diversificar la vegetación y aportar compuestos aromáticos al entorno.

tener ejemplares de albahaca alrededor del huerto puede contribuir a diversificar la vegetación y aportar compuestos aromáticos al entorno. Mantén la albahaca saludable: una planta vigorosa produce follaje abundante y conserva mejor sus características aromáticas.

una planta vigorosa produce follaje abundante y conserva mejor sus características aromáticas. Evita depender únicamente del aroma: los especialistas advierten que plantar albahaca no constituye una barrera absoluta contra los pulgones.

los especialistas advierten que plantar albahaca no constituye una barrera absoluta contra los pulgones. Inspecciona los brotes nuevos: revisar periódicamente el reverso de las hojas permite detectar las primeras colonias y actuar antes de que aumenten.

¿Qué otras medidas naturales ayudan a controlar los pulgones?

Para combatir una infestación, los expertos en plagas recomiendan priorizar el manejo integrado y evita recurrir inmediatamente a insecticidas de amplio espectro. El programa UC Integrated Pest Management (UC IPM), de la Universidad de California, señala que los pulgones tienen numerosos enemigos naturales: mariquitas, crisopas y larvas de sírfidos. Proteger estos organismos puede ayudar a mantener las poblaciones de la plaga bajo control.

Estas son otras medidas que pueden acompañar el cultivo de albahaca como repelente natural:



Eliminar los pulgones con agua: un chorro moderado puede desprender muchos ejemplares de hojas y tallos sin necesidad de utilizar productos químicos.

un chorro moderado puede desprender muchos ejemplares de hojas y tallos sin necesidad de utilizar productos químicos. Favorecer insectos beneficiosos: evitar tratamientos indiscriminados permite conservar depredadores naturales que se alimentan de pulgones.

evitar tratamientos indiscriminados permite conservar depredadores naturales que se alimentan de pulgones. Podar las zonas muy infestadas: cuando una rama concentra una colonia importante, retirarla puede ayudar a reducir rápidamente la población.

cuando una rama concentra una colonia importante, retirarla puede ayudar a reducir rápidamente la población. Controlar las hormigas: algunas especies protegen a los pulgones para aprovechar la melaza que producen, por lo que controlar su presencia puede facilitar el manejo de la plaga.

algunas especies protegen a los pulgones para aprovechar la melaza que producen, por lo que controlar su presencia puede facilitar el manejo de la plaga. Observar las plantas con frecuencia: una detección temprana permite aplicar métodos de control antes de que la infestación se extienda.

Por eso, cultivar albahaca puede ser una buena incorporación a un huerto doméstico. Su aroma y sus compuestos volátiles pueden formar parte de una estrategia de manejo de plagas. Pero no conviene atribuirle propiedades milagrosas.