Famosa influencer se viraliza al BESAR EL CADÁVER de su esposo durante su funeral y desata opiniones divididas en redes

Recientemente una de las creadoras de contenido más populares de las redes sociales se viralizó al compartir fotografías del funeral de su esposo Kenny; estamos hablando de la influencer Shanell, quién ha generado opiniones divididas por parte de las personas ya que en una de las imágenes compartidas a través de su cuenta de instagram, la influencer aparece besando el cadáver de su esposo.

¿Por qué la influencer Shanell besó el cadáver de su esposo Kenny?

Hasta el momento la creadora de contenido no ha respondido esta pregunta. Sin embargo, en la descripción de la fotografía, misma en la que se le ve besando el cuerpo ya fallecido de su pareja, la influencer expresó la gran relación que mantenía con su esposo. De acuerdo con mensaje, su pareja la apoyó en todo momento en su carrera como influencer, “Me decía, no le bajes, haz tus videos no dejes de hacer tus videos y cumplir tus sueños”, fueron algunas de sus palabras.

En dicho post la influencer compartió, además de imágenes del funeral, diversos videos y fotografías en donde ambos pasaron tiempo juntos y se divertían en momentos especiales. Sin embargo, la reacción de los internautas ha sido dividida ya que algunos usuarios expresaron que las personas son libres de subir el contenido que prefieran a redes mientras que otros consideraron la acción como algo que estaba de más, esto debido a que suele ser algo inusual. A pesar de las opiniones diversas que se generaron muchos de sus seguidores expresaron condolencias y le enviaron mucha fortaleza a la creadora de contenido para afrontar su pérdida. “Dios lo tenga en el cielo a ese angelito de Dios”, “Te acompaño en tus sentimientos y que él descanse en paz”, “Muchas fortaleza”, son solo algunos de los comentarios que hay en dicha publicación”.

¿Quién es la influencer Shanell?

Shanell es una destacada creadora de contenido, quién se define como “UGC”, lo que significa que es una persona que hace videos y reseñas sobre productos de alguna marca, este tipo de creadores no necesitan tener millones de seguidores. Actualmente tiene 14.2 mil seguidores en instagram y su contenido está enfocado en estilo de vida, belleza y autocuidado. Ha conseguido formar una gran comunidad debido a la autenticidad de sus videos.