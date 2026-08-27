Tour de Juan Gabriel en la CDMX: Precios, lugares y todo lo que debes saber sobre el mítico paseo

Juan Gabriel es parte fundamental de la memoria colectiva de los mexicanos y es por ello que sus fanáticos ahora podrán recorrer algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del icónico compositor e ídolo mexicano dentro de la CDMX.

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Tour imperdible de Guanjabriel en la CDMX

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el tour de Juan Gabriel en la Ciudad de México tiene contemplado al menos 10 recintos vinculados directamente con el cantante, tales como Bellas Artes, Auditorio Nacional, la Plaza de Garibaldi o Lecumberri.

¿Qué se sabe sobre el tour de Juan Gabriel dentro de la Ciudad de México?

El tour contempla diversos espacios que cuentan con un significado especial dentro de la historia de Juan Gabriel; a pesar de que como tal no se cuenta con un tour del recorrido con costo único, sí se ha dado a conocer que la guía fue presentada por Chilango, en la cual se pueden conocer más detalles sobre cada sitio a visitar.

¿Cuánto costaría completar el recorrido?

Si tienes planeado realizar el recorrido turístico de los lugares emblemáticos de la vida de Juan Gabriel, la guía oficial considera que el costo podría ir de entre los 300 a los 600 pesos mexicanos por persona, esto si se hace por cuenta propia, o hasta los 1,500 pesos, si se opta por algún guía especializado.

Para una mejor experiencia, es recomendable comenzar el recorrido dentro de la Alameda Central, realizar el recorrido con calzado cómodo, llevar dinero en efectivo, agua, bloqueador y mucha actitud.

¿Cuándo es el aniversario luctuoso de Juan Gabriel?

El ídolo y cantautor mexicano Juan Gabriel será recordado este 28 de agosto en su aniversario luctuoso y, dentro del marco de sus celebraciones de su fallecimiento, se esperan diversos homenajes, los cuales incluyen billetes conmemorativos dentro de la Lotería Nacional, timbre postal de correos de México, festivales musicales, proyecciones de cine, entre muchos actos más.