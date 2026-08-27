Qué hacer con los frascos de mayonesa vacíos: así puedes reutilizarlos para hacer lámparas de macramé

Los frascos de mayonesa vacíos pueden reutilizarse para crear lámparas de macramé. Esta manualidad sencilla permite transformar un recipiente de vidrio en una pieza decorativa y funcional.

José Manuel Figueroa habla del dolor de ver morir a sus hermanos y recuerda a Trigo a 20 años de su asesinato

Esta idea DIY de decoración y funcionalidad consiste en limpiar y preparar el frasco, cubrir parte de su exterior con una trama de nudos de macramé y colocar en su interior una fuente de luz LED adecuada para recipientes cerrados. Esto permite aprovechar un objeto que normalmente terminaría en la basura e incorporar iluminación al hogar.

DIY: ¿Cómo hacer una lámpara de macramé con un frasco de mayonesa?

Lo fundamental es elegir una iluminación segura para evitar que el vidrio se caliente en exceso.

Materiales necesarios:



Frasco de mayonesa vacío y limpio

Hilo o cordón para macramé: puede elegirse en tonos naturales, blancos, negros o cualquier color que combine con la decoración.

puede elegirse en tonos naturales, blancos, negros o cualquier color que combine con la decoración. Tijera

Fuente de luz LED: es preferible utilizar una pequeña luz LED de baja temperatura, idealmente a batería, para reducir el calentamiento dentro del recipiente.

es preferible utilizar una pequeña luz LED de baja temperatura, idealmente a batería, para reducir el calentamiento dentro del recipiente. Base o soporte para la lámpara: puede utilizarse una bandeja, superficie de madera u otro elemento estable sobre el que colocar el frasco.

Una vez reunidos los elementos, el procedimiento es bastante sencillo:



Limpiar el frasco: retirar completamente la etiqueta y los restos de mayonesa. Si queda adhesivo, puede eliminarse antes de comenzar el trabajo. Secar el recipiente: comprobar que tanto el interior como el exterior estén completamente secos. Cortar los cordones: preparar varios tramos de hilo de una longitud suficiente para cubrir la altura del frasco y realizar los nudos. Crear la estructura: fijar los cordones alrededor de la parte superior y comenzar a realizar nudos básicos de macramé. Formar la trama: continuar cruzando los hilos hasta crear un patrón que cubra parcial o totalmente el exterior del recipiente. Ajustar el diseño: comprobar que la trama quede firme, pero sin ejercer demasiada presión sobre el vidrio. Colocar la iluminación: introducir una pequeña luz LED dentro del frasco una vez terminado el tejido.

Una alternativa especialmente sencilla para principiantes es realizar una trama abierta con nudos planos o nudos de cordón, dejando espacios entre las líneas. Cuando la luz se encienda, esos huecos permitirán proyectar sombras y crear un efecto decorativo sobre las paredes cercanas.

¿Cómo decorar y usar una lámpara de frasco de mayonesa con macramé?

Una de las ventajas de esta manualidad es que el diseño puede modificarse según el ambiente en el que se vaya a colocar. El macramé de algodón en color crudo, por ejemplo, puede aportar una estética natural y combinar con espacios de inspiración bohemia, rústica o minimalista.

También se pueden probar diferentes opciones:



Diseño minimalista: cubrir solamente la parte central del frasco con una trama sencilla y dejar visible parte del vidrio.

cubrir solamente la parte central del frasco con una trama sencilla y dejar visible parte del vidrio. Estilo bohemio: utilizar cordones de algodón y patrones de nudos más elaborados para conseguir una pieza artesanal.

utilizar cordones de algodón y patrones de nudos más elaborados para conseguir una pieza artesanal. Combinación de colores: incorporar dos o tres tonos de hilo para crear un patrón diferente.

incorporar dos o tres tonos de hilo para crear un patrón diferente. Lámpara colgante: realizar una estructura de macramé que también funcione como soporte, siempre que el sistema de suspensión sea firme y seguro.

realizar una estructura de macramé que también funcione como soporte, siempre que el sistema de suspensión sea firme y seguro. Luz de mesa: colocar el frasco sobre una superficie estable para utilizarlo como iluminación ambiental.

Para este tipo de proyecto, la seguridad debe estar por encima del aspecto decorativo. Si se utiliza una fuente de luz dentro del frasco, conviene optar por luces LED diseñadas para producir poco calor. No es recomendable introducir dentro del recipiente una bombilla incandescente.

También es importante evitar colocar la lámpara cerca de cortinas, papeles, textiles u otros materiales inflamables. Si el frasco presenta grietas, golpes o cualquier otro daño, lo más seguro es no utilizarlo para este proyecto.

El resultado puede ser especialmente atractivo cuando se aprovechan varios frascos de distintos tamaños para crear una pequeña composición de luces. En lugar de desechar los recipientes después de consumir la mayonesa, pueden convertirse en elementos decorativos personalizados.