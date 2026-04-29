Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color naranja

El color naranja es una gran alternativa para usar en la primavera, ya que es una tonalidad alegre y llena de brillo, ideal para usarlo en tu siguiente manicura, en especial si deseas usarlo en los diseños de uñas tailandesas, donde la elegancia y la opulencia se unen.

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Para que las puedas solicitar en tu siguiente visita al salón de uñas, te detallaremos los mejores 5 decoraciones que debes usar en ese color, te van a encantar usarlos.

¿Qué diseños de uñas tailandesas usar?

Por suerte el color naranja puede adaptarse a muchos estilos, permitiendo que sea un tono versátil y alegre para usar. Si deseas usarlo en los diseños de uñas tailandesas, Gemini nos recomienda las 5 mejores opciones:

Thai Disco: Aplica partículas reflejantes sobre una base neón o tono mandarina, puedes añadir “cat eye” para darle profundidad.

Aura y Ombré: En un círculo difuminado con un naranja encendido en el centro y a los laterales un nude, puedes añadir cristales transparentes o dorados en la parte central.

Escultura en 3D: En un naranja traslucido, añadimos líneas orgánicas con gel, simulando gotas o remolinos.

“Antique Gold”: En un tono terracota, colocamos hojas de oro en las multas y dijes metálicos en relieve.

Pop art: En cada uña se aplica un estilo diferente, es muy brillante y colorido de usar, ideal para lograr un look relajado y divertido.

¿Qué tono de piel no debería usar naranja?

Todos los colores pueden adaptarse a nosotros, pero es cierto que hay colores que pueden beneficiar nuestro tono de piel. El color naranja tiene la ventaja de adaptarse a quienes son de pieles oscuras o pálidas, ya que les aporta un bronceado natural y les da calidez.

Sin embargo, quienes se destacan por ser de piel con subtono frío deben tener cuidado, ya que les genera un efecto contraproducente si no escogemos tonalidades correctas; busca tonos que se acerquen más al coral con una base azul o con matices rosas. No esperes más para que puedas usar los mejores diseños de uñas tailandesas que la IA nos compartió.