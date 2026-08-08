Efecto Purkinje: qué es y cómo afecta durante un eclipse

Durante un eclipse, la luz cambia y nuestros ojos pueden percibir los colores de una manera diferente. este fenómeno recibe el nombre de efecto Purkinje y puede modificar qué tonalidades destacan más.

Por eso, algunos de los colores pueden llamar especialmente la atención durante el eclipse. Entre ellos, el verde y el rojo tienen un papel particular.

¿Qué es el efecto Purkinje y cómo afecta durante un eclipse?

El efecto Purkinje es un fenómeno visual que explica por qué nuestra percepción de los colores cambio cuando disminuye la cantidad de luz. Este proceso ocurre porque los ojos utilizan diferentes células sensibles a la luz dependiendo de las condiciones de iluminación, haciendo que algunas tonalidades pierdan intensidad mientras otras se vuelven más visibles.

Durante un eclipse solar, la luz ambiental puede reducirse de manera notable, especialmente cuando el fenómeno alcanza sus momentos de mayor intensidad. En esas condiciones, el efecto Purkinje puede hacerse más evidente y modificar la forma en que se perciben determinados colores.

Uno de los cambios más llamativos está relacionado con los tonos rojos y verdes. Cuando la iluminación disminuye, los colores rojizos pueden parecer más oscuros o perder parte de su intensidad, mientras que los tonos verdes y azulados pueden destacar con mayor facilidad.

Por este motivo, algunas persona pueden notar diferencias en la apariencia de la ropa, los objetos y el pasaje durante un eclipse. Una prenda que normalmente luce el rojo intenso, por ejemplo, puede parecer mucho más apagada cuando la luz ambiental comienza a disminuir.

El efecto no es exclusivo de los eclipses, ya que también puede presentarse al anochecer o en lugares con poca iluminación. Su relación con estos fenómenos astronómicos resulta interesante porque permite observar cómo el sistema visual se adapta a los cambios de luz y trasforma temporalmente nuestra percepción del entorno.