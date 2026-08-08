Papel higiénico: el error que muchos cometen al colocarlo

La manera de colocar el papel higiénico es una de esas pequeñas decisiones del hogar que pueden generar opiniones muy distintas. Mientras algunas personas dejan el extremo del rollo hacia afuera, otras prefieren colocarlo del lado contrario.

Sin embargo, esta elección podría ir más allá de una simple preferencia personal. La posición del papel puede influir en la facilidad para utilizarlo y en ciertos aspectos relacionados con la higiene del baño.

¿Cómo colocar el papel higiénico en el baño?

La forma correcta de colocar el papel higiénico en el baño es hacia delante, es decir, con la punta del rollo cayendo por la parte exterior y quedando visible. Aunque para muchas personas se trata simplemente de una cuestión de costumbres, esta posición ofrece algunas ventajas prácticas y facilita el uso cotidiano.

Una de las razones más conocidas está relacionada con la historia del producto. La patente original del papel higiénico perforado, registrada por Seth Wheeler en 1891, muestra el rollo con el extremo hacia delante, aunque este documento no establece una regla obligatoria para los hogares.

Esta posición permite encontrar la punta rápidamente y desprender el papel con una sola mano, además de reducir el contacto de los dedos con el soporte o la pared. También facilita la reposición del rollo y puede ayudar a mantener una apariencia más ordenada.

En cambio, cuando el papel queda hacia atrás, con el extremo pegado a la pared, puede ser necesario tocar más el rollo para encontrar la punta. Esto aumenta el contacto con una superficie que podría acumular humedad, polvo o microorganismos.

Aun así, la orientación del pepel no determina por sí misma la limpieza del baño. La recomendación hacia delante se relaciona principalmente con una mejor práctica de higiene cotidiana y con la comodidad de utilizarlo.

Existe una excepción habitual: algunos hogares con niños pequeños o mascotas prefieren colocarlo hacia atrás para evitar que lo desenrollen fácilmente. En estos casos, la elección responde más a una cuestión práctica que a una recomendación de higiene.