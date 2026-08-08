7 colores de esmalte magnéticos con efecto ojo de gato para lucir manos elegantes
Descubre cuáles son los 7 mejores tonos de esmalte que también son magnéticos y sirven para realizar el efecto ojo de gato y lucir una manicura moderna
En el universo del nail art, el brillo y la sofisticación han tomado un rumbo completamente tridimensional gracias a la popularidad de las uñas ojo de gato o cat eye, que se consiguen con esmaltes que reaccionan ante la proximidad de un imán.
Es así como se agrupa la luz en líneas definidas o se difumina en un suave barrido aterciopelado. El resultado es una manicura dinámica que cambia de intensidad según el ángulo de la luz, aportando un aire lujoso, misterio y distinción que se adapta perfectamente tanto a uñas cortas naturales como a extensiones estilizadas.
Los 7 colores de esmalte magnéticos para una manicura con efecto ojo de gato
- Nude o champaña terciopelo
Es el rey indiscutible de la elegancia discreta. Al imitar el tono natural de la piel, los subtonos beige, arena o rose gold crean una ilusión óptica que alarga visualmente los dedos.
Al aplicar el imán de forma circular, las partículas se esparcen de manera uniforme, creando el codiciado efecto velvet o de terciopelo que aporta un brillo sutil, ideal para la oficina o eventos formales.
- Plata cristalina
El esmalte magnético plateado de grano fino sobre una base translúcida o lechosa evoca la sofisticación del cuarzo o el cristal facetado.
- Café espresso o caramelo
Ideal para quienes buscan calidez y profundidad. Esta base combinada con dorados crea una manicura tridimensional.
- Burdeos o vino profundo
El burdeos es un clásico de la elegancia invernal; con el ojo de gato tendrá un mayor magnetismo.
- Azul medianoche u ombré marino
Inspirado en la inmensidad del cosmos o el océano profundo. Este tono combina un fondo azul marino casi negro con partículas magnéticas que brillan en azul eléctrico o plata.
- Verde oliva o esmeralda místico
Los verdes oscuros se han posicionado fuertemente en los salones de belleza. Un tono oliva con destellos magnéticos dorados o un esmeralda profundo ofrece un toque de originalidad sofisticada.
- Ciruela intenso o morado imperial
Un tono rico, vibrante y lleno de personalidad que es tendencia absoluta de temporada.