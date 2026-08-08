Descubre más del queso gorgonzola, uno de los ingredientes exóticos de la gala de salvación de MasterChef 24/7

Esta noche es la última oportunidad de los cocineros de MasterChef 24/7 para evitar su presencia en el próximo domingo de eliminación, por lo que buscarán darlo todo con el fin de no portar los delantales negros que faltan; sin embargo, les espera un desafío complicado, ya que tendrán que hacer el mejor platillo del que sean capaces con ingredientes raros, entre los que se encuentra el queso gorgonzola, por lo que te invitamos a conocer un poco más del particular insumo.

Los seis cocineros con mandiles blancos tuvieron que cocinar con canastas de rapiña; no obstante, Claudia, como la ganadora del reto express de este día fue la encargada de designar el orden en el que tomarían los ingredientes, por lo que determinó que ella pasaría primero, seguida de Michelle, Lancer, Flor, Ixdit y Julio. Cabe señalar que Flor fue quien eligió la cesta que contenía trufa negra, membrillo y el queso gorgonzola.

De acuerdo con Larousse Cocina, el gorgonzola es un queso italiano con Denominación de Origen de leche de vaca (de 45 a 55% de materia grasa), el cual tiene un olor pronunciado y un sabor dulce, acentuado o incluso picante (según su grado de maduración).

Según el sitio web, este tipo de derivado lácteo servido en cubos como aperitivo, untado sobre canapés o presentado en un surtido de diversos quesos puede resaltar el sabor de salsas o rellenos y perfumar platillos gratinados, suflés u hojaldres.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Antrax, Carmen y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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