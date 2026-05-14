Cómo lograr el efecto sleepy eyes, la nueva técnica de maquillaje que es tendencia

El efecto sleepy eyes se traduce en la técnica de maquillaje que consigue trabajar la línea de pestañas, las sombras y el delineado de forma estratégica para crear una mirada ligeramente caída, suave y envolvente. La clave está en difuminar los tonos hacia el extremo exterior del ojo y evitar líneas demasiado marcadas, logrando así un acabado natural pero muy expresivo.

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Celebridades, maquillistas y creadoras de contenido han popularizado esta técnica de maquillaje por su capacidad para transformar la mirada sin necesidad de pestañas postizas. Expertos como Hung Vanngo (maquillista de Selena Gomez), Lisa Eldridge (maquillista y directora creativa de cosmética) y revistas especializadas como Vogue Beauty han destacado este estilo como una de las apuestas más fuertes del momento.

¿Qué es el maquillaje sleepy eyes y por qué está en tendencia en 2026?

A diferencia del clásico cat eye, que busca levantar visualmente el ojo, el sleepy eyes apuesta por una mirada más relajada y sofisticada. Según Lisa Eldridge, los maquillajes que suavizan el contorno natural del ojo pueden aportar profundidad y un efecto más moderno, especialmente cuando se trabaja con sombras cremosas y delineados difuminados.

Entre sus principales características destacan:



Efecto relajado: crea una mirada más suave y elegante. El maquillaje no busca abrir excesivamente el ojo, sino darle un aire natural y ligeramente misterioso.

crea una mirada más suave y elegante. El maquillaje no busca abrir excesivamente el ojo, sino darle un aire natural y ligeramente misterioso. Acabado difuminado: evita líneas rígidas. Las sombras se trabajan con movimientos suaves para crear transición entre tonos.

evita líneas rígidas. Las sombras se trabajan con movimientos suaves para crear transición entre tonos. Versatilidad: funciona tanto de día como de noche. Dependiendo de la intensidad, puede adaptarse a maquillajes casuales o más sofisticados.

Técnicas de maquillaje: ¿Cómo hacer el efecto sleepy eyes?

Los maquillistas recomiendan trabajar el ojo con productos de textura cremosa o fácil de difuminar.



Preparar el párpado: crear una base uniforme. Aplica una prebase o una pequeña cantidad de corrector para prolongar la duración del maquillaje. Aplicar sombras neutras: crear profundidad. Usa tonos como marrón suave, taupe, gris humo y beige tostado. Difumina especialmente en la esquina externa del ojo. Delineado suave: marcar sin endurecer. Con lápiz cremoso marrón o negro, traza una línea al ras de las pestañas y difumina con una brocha pequeña. Enfocar el extremo externo: generar el efecto relajado. Lleva ligeramente el maquillaje hacia abajo en el extremo exterior para crear la característica forma del sleepy eyes. Pestañas naturales: mantener el equilibrio. Aplica máscara concentrándote en la raíz, evitando un efecto demasiado dramático.

¿A quién favorece la técnica de maquillaje sleepy eyes?

Según el maquillista Hung Vanngo, este estilo favorece especialmente a:

