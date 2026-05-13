Cómo delinear los ojos de forma correcta para levantar la mirada en mujeres de más de 40 años

Hacer un delineado fino y preciso hace toda la diferencia en un maquillaje, incluso puedes mantener tonos naturales en rubor, sombra y labial, pero si logras ejecutar un trazo perfecto sobre el ojo harás que la mirada resalte por completo incluso un delineado fino permite que se corrijan imperfecciones y cambien algunas expresiones del rostro, hecho que beneficia a muchas mujeres, especialmente a aquellas que tienen más de 40 años y buscan resaltar algunas de sus facciones.

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Pasos para lograr un delineado perfecto en mujeres de más de 40 años

A continuación te presentamos una lista con los pasos para lograr un delineado perfecto, levantar la mirada y lograr un look de impacto.

1. Prepara tus párpados: Antes de comenzar a hacer el delineado es importante que utilices primer para ojos, esto hará que el delineado permanezca por más tiempo aunque también es bueno que utilices un producto a prueba de agua.

2. Identifica la necesidad de tu ojo: Es importante que identifiques qué tipo de ojo tienes ya que con base en eso sabrás que delineado se ajusta a tus necesidades.

3. Elige el producto ideal: Es importante que utilices el producto que sea más fácil de manipular para ti; ya sea un delineador en lapiz, líquido o incluso sombra.

4. Punto de origen: Es fndamental que inicies desde el centro hacia la parte externa del ojo (la de afuera) y poco a poco rellenes la parte interna. Puedes usar cinta adhesiva para que la línea del delineado esté “más derecha”.

5. Corrige imperfecciones: Si llegas a mancharte o equivocarte no te preocupes ya que podrás quitar con un poco de desmaquillante; o bien, con un poco de corrector.

Por otro lado, es importante que recuerdes que la práctica hace a la maestra así que si no te sale “perfecto” a la primera no te debes preocupar ya que conforme más practiques la técnica y el pulso, el delineado irá mejorando.

¿Cómo detectar la forma de tu ojo?

Existen seis tipos de ojos. A continuación te decimos cómo identificar cuál es el que tienes.