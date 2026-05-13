uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo delinear los ojos de forma correcta para levantar la mirada en mujeres de más de 40 años

Sin duda un delineado bien ejecutado hará que la mirada sobresalga y no haya párpados caídos.

Cómo delinear los ojos de forma correcta para levantar la mirada en mujeres de más de 40 años.jpg
Delineado de ojos|Crédito: Pexels

Escrito por: Yulissa Jacinto

Hacer un delineado fino y preciso hace toda la diferencia en un maquillaje, incluso puedes mantener tonos naturales en rubor, sombra y labial, pero si logras ejecutar un trazo perfecto sobre el ojo harás que la mirada resalte por completo incluso un delineado fino permite que se corrijan imperfecciones y cambien algunas expresiones del rostro, hecho que beneficia a muchas mujeres, especialmente a aquellas que tienen más de 40 años y buscan resaltar algunas de sus facciones.

Puede interesarte: Cómo maquillar las cejas a partir de los 50 para rejuvenecer el rostro

Pasos para lograr un delineado perfecto en mujeres de más de 40 años

A continuación te presentamos una lista con los pasos para lograr un delineado perfecto, levantar la mirada y lograr un look de impacto.

1. Prepara tus párpados: Antes de comenzar a hacer el delineado es importante que utilices primer para ojos, esto hará que el delineado permanezca por más tiempo aunque también es bueno que utilices un producto a prueba de agua.

2. Identifica la necesidad de tu ojo: Es importante que identifiques qué tipo de ojo tienes ya que con base en eso sabrás que delineado se ajusta a tus necesidades.

3. Elige el producto ideal: Es importante que utilices el producto que sea más fácil de manipular para ti; ya sea un delineador en lapiz, líquido o incluso sombra.

4. Punto de origen: Es fndamental que inicies desde el centro hacia la parte externa del ojo (la de afuera) y poco a poco rellenes la parte interna. Puedes usar cinta adhesiva para que la línea del delineado esté “más derecha”.

5. Corrige imperfecciones: Si llegas a mancharte o equivocarte no te preocupes ya que podrás quitar con un poco de desmaquillante; o bien, con un poco de corrector.

Por otro lado, es importante que recuerdes que la práctica hace a la maestra así que si no te sale “perfecto” a la primera no te debes preocupar ya que conforme más practiques la técnica y el pulso, el delineado irá mejorando.

¿Cómo detectar la forma de tu ojo?

Existen seis tipos de ojos. A continuación te decimos cómo identificar cuál es el que tienes.

  • Ojos almendrados: Los extremos terminan en punta, el párpado se identifica de manera rápida ya que está a la vista.
  • Ojos redondos: Tienen una forma circular y el iris así como el párpado se muestran de forma total.
  • Ojos rasgados: Los extremos son muy alargados, el iris se muestra muy poco y el parpado móvil se ve muy poco.
  • Ojos caídos: Este tipo de ojos resalta por tener el extremo exterior debajo del lagrimal.
  • Ojos saltones: Este tipo de ojo destaca por tener un globo ocular muy grande, incluso cuando los ojos se cierran esto se puede percibir con facilidad.
  • Ojos hundidos: Este tipo de ojos se caracteriza por tener el hueso de la ceja muy marcado y el párpado exterior es más notable que el lagrimal.
Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO