Cómo delinear los ojos de forma correcta para levantar la mirada en mujeres de más de 40 años
Sin duda un delineado bien ejecutado hará que la mirada sobresalga y no haya párpados caídos.
Hacer un delineado fino y preciso hace toda la diferencia en un maquillaje, incluso puedes mantener tonos naturales en rubor, sombra y labial, pero si logras ejecutar un trazo perfecto sobre el ojo harás que la mirada resalte por completo incluso un delineado fino permite que se corrijan imperfecciones y cambien algunas expresiones del rostro, hecho que beneficia a muchas mujeres, especialmente a aquellas que tienen más de 40 años y buscan resaltar algunas de sus facciones.
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Pasos para lograr un delineado perfecto en mujeres de más de 40 años
A continuación te presentamos una lista con los pasos para lograr un delineado perfecto, levantar la mirada y lograr un look de impacto.
1. Prepara tus párpados: Antes de comenzar a hacer el delineado es importante que utilices primer para ojos, esto hará que el delineado permanezca por más tiempo aunque también es bueno que utilices un producto a prueba de agua.
2. Identifica la necesidad de tu ojo: Es importante que identifiques qué tipo de ojo tienes ya que con base en eso sabrás que delineado se ajusta a tus necesidades.
3. Elige el producto ideal: Es importante que utilices el producto que sea más fácil de manipular para ti; ya sea un delineador en lapiz, líquido o incluso sombra.
4. Punto de origen: Es fndamental que inicies desde el centro hacia la parte externa del ojo (la de afuera) y poco a poco rellenes la parte interna. Puedes usar cinta adhesiva para que la línea del delineado esté “más derecha”.
5. Corrige imperfecciones: Si llegas a mancharte o equivocarte no te preocupes ya que podrás quitar con un poco de desmaquillante; o bien, con un poco de corrector.
Por otro lado, es importante que recuerdes que la práctica hace a la maestra así que si no te sale “perfecto” a la primera no te debes preocupar ya que conforme más practiques la técnica y el pulso, el delineado irá mejorando.
¿Cómo detectar la forma de tu ojo?
Existen seis tipos de ojos. A continuación te decimos cómo identificar cuál es el que tienes.
- Ojos almendrados: Los extremos terminan en punta, el párpado se identifica de manera rápida ya que está a la vista.
- Ojos redondos: Tienen una forma circular y el iris así como el párpado se muestran de forma total.
- Ojos rasgados: Los extremos son muy alargados, el iris se muestra muy poco y el parpado móvil se ve muy poco.
- Ojos caídos: Este tipo de ojos resalta por tener el extremo exterior debajo del lagrimal.
- Ojos saltones: Este tipo de ojo destaca por tener un globo ocular muy grande, incluso cuando los ojos se cierran esto se puede percibir con facilidad.
- Ojos hundidos: Este tipo de ojos se caracteriza por tener el hueso de la ceja muy marcado y el párpado exterior es más notable que el lagrimal.