La rutina efectiva de ejercicio que te hará bajar de peso rápido y la puedes hacer desde casa

Con el inicio del 2026, muchas personas se inscribieron al gimnasio para poder cumplir uno de sus propósitos, sin embargo, debido a que tanta gente quiere hacer actividad física, ir a ejercitarte a un gym puede ser verdaderamente complicado; pero no te preocupes, aquí te diremos cuál es la rutina fácil, sencilla con 3 ejercicios para que bajes de peso rápido.

Rutina de ejercicio para hacer desde casa

Aunque no lo creas existen muchos ejercicios que puedes hacer desde tu casa, y sólo son 3 diferentes; esta viene desde un entrenamiento que a lo largo de los años han pasado de generación en generación en la milicia de todo el mundo; hablamos del llamado Rosario, el cual consta de todo tipo de movimientos de calistenia, la cual es una actividad física con el propio cuerpo y estos son: sentadillas, lagartijas y abdominales.

Para empezar, el Rosario va de más a menos, entonces podrás iniciar con 15 ejercicios de cada uno, pero, aunque suenen poco, la realidad es que irá bajando. Por ejemplo: Iniciarás con 15 lagartijas, 15 abdominales y 15 sentadillas, no importa el orden, descansas 30 segundos y hacer 14, lagartijas, 14 abdominales y 14 sentadillas; así hasta que sólo hagas 1 repetición de cada ejercicio.

|Foto de Andrea Piacquadio/Pavel Danilyuk/Julia Malusko

Puedes hacer 3 series, iniciar con un tipo de ejercicio e ir cambiando conforme vayas terminando, recuerda que, esto lo puedes hacer por lo menos de 3 a 4 días. Por otro lado, es importante señalar que, con el paso del tiempo irás dominando tu peso y aguantando más, entonces puedes aumentar el número e ir en la primera semana con 15, en la segunda con 20, la tercera con 30 y la cuarta con 40.

¿Qué es la calistenia y para qué sirve?

La calistenia es un tipo de entrenamiento que se centra en ocupar el peso del cuerpo del sujeto; además ayuda a mejorar la resistencia muscular; sin embargo, a diferencia de los aparatos del gimnasio donde se trabaja un determinado músculo, la calistenia ocupa varios grupos musculares cuando se hace el ejercicio, y además, dependiendo de la fuerza de quien la ejerce es como se podrá aumentar la masa muscular.

Este tipo de entrenamiento hará que te marques, además te hará tener más flexibilidad y movilidad. Por otro lado, es importante que, este tipo de ejercicios se hayan aprendido o se hagan con un experto, esto con el objetivo de no tener un tipo de lesiones.

