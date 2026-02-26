La rutina efectiva de ejercicio que te hará bajar de peso rápido y la puedes hacer desde casa
Con el ritmo de vida que se lleva actualmente, hacer ejercicio puede ser complicado, es por ello que aquí te diremos la rutina que puedes hacer desde casa
Con el inicio del 2026, muchas personas se inscribieron al gimnasio para poder cumplir uno de sus propósitos, sin embargo, debido a que tanta gente quiere hacer actividad física, ir a ejercitarte a un gym puede ser verdaderamente complicado; pero no te preocupes, aquí te diremos cuál es la rutina fácil, sencilla con 3 ejercicios para que bajes de peso rápido.
Rutina de ejercicio para hacer desde casa
Aunque no lo creas existen muchos ejercicios que puedes hacer desde tu casa, y sólo son 3 diferentes; esta viene desde un entrenamiento que a lo largo de los años han pasado de generación en generación en la milicia de todo el mundo; hablamos del llamado Rosario, el cual consta de todo tipo de movimientos de calistenia, la cual es una actividad física con el propio cuerpo y estos son: sentadillas, lagartijas y abdominales.
Para empezar, el Rosario va de más a menos, entonces podrás iniciar con 15 ejercicios de cada uno, pero, aunque suenen poco, la realidad es que irá bajando. Por ejemplo: Iniciarás con 15 lagartijas, 15 abdominales y 15 sentadillas, no importa el orden, descansas 30 segundos y hacer 14, lagartijas, 14 abdominales y 14 sentadillas; así hasta que sólo hagas 1 repetición de cada ejercicio.
Puedes hacer 3 series, iniciar con un tipo de ejercicio e ir cambiando conforme vayas terminando, recuerda que, esto lo puedes hacer por lo menos de 3 a 4 días. Por otro lado, es importante señalar que, con el paso del tiempo irás dominando tu peso y aguantando más, entonces puedes aumentar el número e ir en la primera semana con 15, en la segunda con 20, la tercera con 30 y la cuarta con 40.
¿Qué es la calistenia y para qué sirve?
La calistenia es un tipo de entrenamiento que se centra en ocupar el peso del cuerpo del sujeto; además ayuda a mejorar la resistencia muscular; sin embargo, a diferencia de los aparatos del gimnasio donde se trabaja un determinado músculo, la calistenia ocupa varios grupos musculares cuando se hace el ejercicio, y además, dependiendo de la fuerza de quien la ejerce es como se podrá aumentar la masa muscular.
Este tipo de entrenamiento hará que te marques, además te hará tener más flexibilidad y movilidad. Por otro lado, es importante que, este tipo de ejercicios se hayan aprendido o se hagan con un experto, esto con el objetivo de no tener un tipo de lesiones.