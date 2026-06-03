Dile adiós a las alas de murciélago sin ir al gimnasio y en pocos minutos por día

A medida que van pasando los años, las personas, en especial las mujeres, van perdiendo algo fundamental en el cuerpo que es la elasticidad y que en caso de no llevar adelante una vida deportiva activa, es probable que se haga notar en el cuerpo. Es el caso de las alas de murciélago, que aparecen generalmente debajo de los brazos y que es el principal problema, por lo que te vamos a compartir una rutina de ejercicios claves sin la necesidad de ir a un gimnasio y hacer desde la comodidad de la casa.

Las llamadas ‘alas de murciélago’ es un efecto provocado por la pérdida de firmeza y elasticidad tanto en la piel como en los músculos de los brazos y este nombre se debe a que afecta la parte superior interna del brazo y esto hace que la piel parezca colgada. Esto es conocido también como brazos flácidos y no aparecerán de la noche a la mañana, sino que es algo gradual y que ocurre con el tiempo.

Por qué aparecen las alas de murciélago en los brazos

Entre las causas que debemos mencionar de la aparición de las alas de murciélago, hay que mencionar que se debe a la pérdida de colágeno en la piel lo que lleva a que se produzca esta flacidez; también es por la falta de actividad física en la zona de los brazos; y no hay que dejar de mencionar una mala alimentación. Por eso, es fundamental llevar adelante una vida saludable y realizar ejercicios físicos, pero en especial, con una rutina que podrás hacer en casa y sin ir a un gimnasio.

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El ejercicio que podrás hacer para deshacerte de las alas de murciélagos es la extensión de tríceps con mancuernas: es un ejercicio clave para poder evitar las alas de murciélago y consiste en mantener el brazo pegado al cuerpo, con el codo estable y extender el antebrazo hacia atrás con control; y no requiere experiencia ni grandes cargas.

Los especialistas aseguran que el entrenamiento con pesas no sólo mejorará la fuerza muscular, sino que también contribuirá al descenso de la grasa corporal en el cuerpo y a cuidar la salud ósea. Para poder realizar el ejercicio con seguridad, hay que utilizar un peso moderado que puedas completar entre 12 a 15 repeticiones; tener un control del movimiento sin balanceos; el codo alineado con el torso y repetirlo entre dos a tres veces por semana.