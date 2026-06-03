Cuáles son los 3 lugares donde debes evitar guardar los cuchillos: juntan humedad y pierden filo

Uno de los utensilios más usados en la cocina es el cuchillo, y que cumple la función de cortar, rebanar y filetear los alimentos; garantizando así cortes limpios y seguros. Nos encontramos con una gran variedad de cuchillos, que dependerán del uso que le queramos dar, y que en caso de que no los cuidemos de manera adecuada, pueden perder su filo. Por eso, los especialistas recomendaron cuáles son esos tres lugares donde debes guardarlos ya que juntan humedad y su filo va desapareciendo.

Noticias Tabasco del 26 de abril 2026

Todos en la alacena de la cocina debemos tener una amplia variedad de cuchillos, desde lo que usamos todos los días a la hora de comer; como así también los de gran tamaño y que se usan para la preparación de los alimentos, en cuanto al corte, el fileteo y demás. Por lo general, estos cuchillos deben tener un cuidado especial y es común que durante el transcurso del tiempo, se vaya desgastando.

Es normal que con el transcurso del tiempo, el cuchillo irá perdiendo su filo; y esto se debe, en gran parte, a la mala ubicación dentro de la cocina, como así también una mala limpieza y es fundamental identificar cuáles son los sitios en donde no debes guardar los cuchillos para evitar que se acumule humedad y también pierda el filo.

¿Cuáles son los 3 lugares donde no debes guardar los cuchillos?

Cajón de los cubiertos sin protección: si guardas los cuchillos sueltos en un cajón junto con tenedores, cucharas y otros utensilios de metal puede ser un grave error; y es que cada vez que abres el cajón, las hojas chocarán entre sí y contra los demás metales; generando microfisuras en el filo

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