Daniela amenaza con mostrar su lado conflictivo en MasterChef 24/7 por esta razón: “Me está empezando a enojar”

Los conflictos entre los cocineros de MasterChef 24/7 continúan y en esta ocasión, la tensión entre Ramahá y Michelle provocó que Daniela se valiera de las cámaras del reality show para mandar un mensaje a quienes sintonizaban la transmisión 24/7 y de paso, defender a su amiga.

"Eso no se hace": Daniela defiende a Michelle de las acciones de Ramahá

A unos minutos de que comenzara la gala de beneficios y castigos, Daniela decidió tomarse unos minutos mientras se preparaba para hablar de las acciones de Ramahá en este día, pues hicieron enojar a Michelle. ¿Qué fue lo que pasó?

Luego de que Michelle fuera asignada a la brigada de limpieza, afirmó que Ramahá le "aventó" su plato sucio para que lo lavara, lo que provocó la molestia de la cocinera, pues habían definido que cada participante lavaría sus propios trastes.

En el mensaje, Daniela condenó las acciones de Ramahá, al señalar que "eso no se hace" y que ese tipo de actos la están empezando a enojar pese a que se considera una persona "pacifista".

En otros temas, exhortó al público a "mandarles un tuit" si es que vieron quién fue el cocinero que abrió la comida de Michelle que le habían preparado específicamente a ella luego de que se sintiera mal en la gala de anoche.

Cabe apuntar que Ramahá ganó el sabotaje en el reto express de esta mañana, por lo que seguramente las peleas y las discusiones entre ellos continuarán en las próximas horas.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.