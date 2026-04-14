El corte de pelo más recomendado para las mujeres en 2026: lucirán muy atractivas

Con el inicio de la temporada primavera / verano 2026, las tendencias de belleza se renovaron y ahora ya hay un corte de pelo que se está posicionando como el favorito de las mujeres que quieren verse radiantes todo el tiempo. Esto gracias a que se trata de un estilo moderno, que favorece las facciones y es fácil de peinar.

Se trata del clavicut, un estilo ideal para estar fresca en esta época de clima tan extremo. De acuerdo con un artículo del sitio especializado Real Simple, este es uno de los peinados más favorecedores porque fusiona la delicadeza del bob (que seguirá siendo una estrella) con la sofisticación de las cabelleras medianas.

El clavicut es un corte de pelo que aporta estilo al instante|Pinterest

¿Cómo es el clavicut? Todo sobre el corte de pelo que es tendencia en la primavera 2026

Tal como su nombre lo dice, el clavicut es un corte de pelo que se distingue por tener una longitud que llega hasta la zona de las clavículas. Es decir, no es tan mini como un pixie, pero tampoco tan largo como el butterfly cut que está apoderándose de los trends del momento.

Casi siempre se lleva en forma recta y con poco volumen, lo que aporta a la sensación "refrescante" que ofrece, ideal para estilizarse con mucho esmero en ocasiones especiales o para salidas relajadas. Este es uno de los peinados que le quedan bien a caras redondas o alargadas y se puede elevar cuando se agrega textura con un par de cortinas, ya sea para peinados discretos o un tanto más llamativos.

El corte de pelo tipo clavicut se puede llevar lacio u ondulado|Pinterest

A quién le favorece el clavicut y cuáles son las ventajas de este corte de pelo

Aunque el clavicut se caracteriza principalmente por su estructura perfectamente trazada en la parte de las clavículas, este no es su único atractivo. En realidad, es una de las alternativa de peinados pulidos que equilibran muy bien dos estilos, además de que brinda la posibilidad de hacer peinados fáciles para el calor que se ven sofisticados.

El corte de pelo clavicut se ve sofisticado y le favorece a las facciones|Pinterest

En este sentido, un análisis del blog de belleza Alexim Atelier Duomo, explica que es una excelente opción para aquellas que buscan hacerle una transformación a su imagen sin que eso implique tener que despedirse de las cabelleras largas. Al ser un corte de pelo que está fuerte en las tendencias del 2026, le favorece a cualquier tipo de rostro y basta con trazar los bordes con cuidado para afinar las facciones.