6 ideas de corte mariposa en mujeres de cabello largo: se ve increíble si lo tienes así

El corte mariposa es uno de los estilos consentidos de quienes quieren un cambio de look radical, pero sin sacrificar el largo. Y a pesar de que su estructura se compone solo de capas, el secreto está en la densidad que se les da y los peinados en tendencia 2026 con los que se estiliza, aspectos que consiguen que se vea diferente y muy favorecedor.

¿Quieres usar el corte mariposa? Así se te vería si tienes el pelo largo

Con capas cortas y pelo castaño .

. En melenas oscuras y capas largas.

6 ideas para usar el “butterfly cut” en pelo largo|Pinterest

"Butterfly cut" con flequillo de cortina .

. Con capas degradadas y el corte mariposa estilizado con secadora.

6 ideas para usar el “butterfly cut” en pelo largo|Pinterest

Corte mariposa con fleco largo y efectos de color .

. Cabello extra largo con capas definidas y las puntas peinadas hacia afuera.

6 ideas para usar el “butterfly cut” en pelo largo|Pinterest

¿A quiénes les queda bien el corte mariposa?

La versatilidad de este estilo es una de las razones por las que se ha convertido en tendencia, ya que se ve bien corto o largo; en rubias o morenas. Sin embargo, lo cierto es que el corte mariposa sí es especialmente favorecedor para rostros con forma ovalada y cuadrada, tal como explica el sitio de belleza Byrdie.

En cuanto a las texturas capilares, queda perfecto para melenas entre lisas y onduladas, pues ya tienen una estructura que da movimiento por sí misma y las capas solo aumentan el efecto de volumen. De cualquier manera, las cabelleras rizadas también pueden apostar por el "butterfly cut" ya que le dará una vista completamente renovada a los chinos.

NO te hagas el corte mariposa sin antes saber esto

A pesar de que este estilo se ve lindísimo en cabelleras cortas y largas, lo cierto es que no es para todas. Esto porque su estructura sí necesita de mantenimiento constante, pues conforme va creciendo el pelo, las capas van difuminándose y cuando pierden su forma ya no luce.

Así que debes considerar que si te haces un "butterfly cut", tendrás que ir al salón de belleza al menos cada dos meses, según explica el portal de Drunki. De esta manera, las cortinas irán renovándose y conservarán el efecto de movimiento que lo hace tan atractivo.

También hay que tener presente que muchas de las versionas que usan las celebridades están peinadas con herramientas de calor, por lo que si quieres que tu pelo se vea exactamente igual que en las fotos de redes sociales, tendrás que dedicarle tiempo. Eso sí, los resultados son maravillosos porque el corte mariposa enmarca el rostro y da un volumen impecable.