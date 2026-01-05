¿Existe un cuarto Rey Mago? Conoce la historia secreta que nadie te contó

Como es costumbre cada 6 de enero en México celebramos la llegada de los 3 Reyes Magos , un día especial donde millones de niños reciben regalos por parte de estos mágicos seres, pero sabías que hay una leyenda sobre la existencia de un “4to Rey Mago”, quédate que aquí te contamos todo sobre él.

De acuerdo con documentos la figura del 4to Rey Mago aparece en crónicas apócrifas, narraciones populares y adaptaciones literarias. Se le describe como un sabio que también siguió la estrella, pero que, en lugar de alcanzar Belén, se detuvo en el trayecto una y otra vez para ayudar a quienes encontraba en el camino: enfermos, huérfanos o viajeros perdidos.

Según el mito, mientras Melchor, Gaspar y Baltazar ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Dios, este rey llevó consigo tesoros que fue entregando a personas necesitadas. Al llegar demasiado tarde, descubrió que su “regalo” había sido distinto: convertir el viaje en actos de compasión.

Ante este relato muchos se han cuestionado si existió de verdad o solo es un relato, mientras tanto, hay quienes indican que sí, porque quizá todos podemos ser “ese 4to Rey Mago” cuando decidimos ayudar.

¿Quiénes son los Reyes Magos y dónde se celebra su llegada?

Los Reyes Magos representan, en la tradición cristiana, a los sabios que viajaron desde Oriente guiados por una estrella para honrar el nacimiento de Jesús.

Sus nombres son: Melchor simboliza la realeza (llevó oro), Gaspar representa la divinidad (ofreció incienso) y Baltasar alude al sacrificio y a la humanidad (dio mirra).

Su visita se conmemora cada 6 de enero, fecha que en muchos países es sinónimo de ilusión, cartas y regalos . La celebración es especialmente fuerte en España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina y diversas comunidades de América Latina.

¿Cómo se vive el Día de Reyes en México?

La noche previa al Día de Reyes, los niños colocan sus cartas donde piden ¿s en los zapatos que dejan a un costado del árbol de navidad, hay otros que lanzan sus cartas en globos y los dejan volar para que lleguen al cielo. A la mañana siguiente, llegan los regalos y la ilusión se comparte en familia.

La protagonista del día es la rosca de Reyes, un pan ovalado que simboliza el círculo infinito del amor y la protección. Está decorada con frutas cristalizadas que representan las joyas de las coronas y, en su interior, esconde pequeñas figuritas del Niño Dios.

Quien encuentra una figura al partir su rebanada “se convierte en padrino” y asume una misión: invitar tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, en esta fecha concluye completamente la temporada navideña.