A medida que van pasando los años, aparecen algunas dificultades, y es que cuando las personas pasan los 60 años, van notando algunos cambios significativos en el cuerpo, como es el caso de las líneas de expresión en el rostro y en la pérdida de la fuerza y masa muscular. Por este motivo, es que es clave mantenerse saludable y hay un ejercicio físico que contribuirá a tonificar los glúteos, pero que también mejora la postura y que no es necesario acudir a un gimnasio.

Tal como lo mencionábamos, cuando se supera cierta edad, como es el caso de los 60 años, los adultos empiezan a perder potencia, volumen y esto ocurre principalmente cuando merma la actividad física, y que puede darse por varios motivos; como que pueden aparecer algunos dolores, falta de tiempo o porque no les gusta el gimnasio. Y esto traerá otras consecuencias como una mala postura.

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en deportes, una de las zonas que más conviene trabajar después de los 60 años es la zona de los glúteos y que por más que no parezca, es clave para caminar, para subir y bajar escaleras; y hasta levantarse de una silla. Además, la postura juega un rol clave porque permite conservar el equilibrio, reducir el riesgo de caídas. Por eso, hay un ejercicio físico que permitirá tonificar la zona de glúteos y mantener una postura.

Este es el mejor ejercicio que tonifica glúteos y mejora la postura

El mejor ejercicio que será clave después de los 60 años para los adultos porque ayuda a tonificar los glúteos y mejorar la postura es el puente de glúteos, que es el movimiento de fuerza que se realiza tumbado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre el suelo; y desde ahí, elevarás la pelvis hasta formar una línea recta entre los hombros, la cadera y la rodilla. Además, el músculo que más trabajará es el glúteo mayor, responsable de extender la cadera.

Beneficios del puente de glúteos despúes de los 60 años