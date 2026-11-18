Mantener el maquillaje intacto y radiante durante horas, especialmente en una salida nocturna o un evento prolongado, suele ser un desafío frente a factores como el calor, el roce o la propia transpiración de la piel. Sin embargo, lograr que el rostro luzca fresco y sin retoques constantes no es cuestión de suerte, sino de aplicar una correcta técnica de preparación y sellado paso a paso.

Desde la elección de fórmulas de alta fijación hasta la correcta superposición de productos en polvo y líquidos, existen pequeños secretos profesionales que marcan la diferencia. Implementar estos trucos infalibles te permitirá blindar tu look y disfrutar con total tranquilidad, asegurando un acabado impecable desde el primer momento hasta el final de la noche.

¿Cómo prolongar la duración del maquillaje?

Para lograr que el maquillaje permanezca impecable y radiante durante toda la noche, el secreto principal radica en una correcta preparación de la piel y en la técnica adecuada de superposición de productos. El proceso comienza con una limpieza profunda y una hidratación ligera adaptada a tu tipo de rostro, permitiendo que se absorba por completo antes de aplicar una prebase alisadora. Este paso inicial es fundamental para difuminar los poros, controlar el exceso de sebo y crear una superficie completamente uniforme que garantice la máxima adherencia de la base.

Maquillaje Usa correctamente el maquillaje para sellar. ((Especial/Canva))

A la hora de maquillar, opta siempre por fórmulas de larga duración y texturas de alta fijación. Lo ideal es aplicar capas muy finas y trabajar con productos líquidos o en crema, sellándolos sutilmente con sus equivalentes en polvo en la zona T para evitar brillos indeseados. Esta técnica de capas cruzadas evita que el maquillaje se cuartee o se desplace con el paso de las horas.

Maquillaje (Canva)

Finalmente, el toque definitivo consiste en pulverizar un spray fijador en todo el rostro a unos veinte centímetros de distancia. Este producto actúa como un escudo protector que funde las texturas, devuelve un aspecto natural a la piel y asegura que el look se mantenga intacto frente al roce y el sudor.

¿Cómo hidratar la piel antes del maquillaje?

Hidratar la piel antes de maquillarte es el paso fundamental para conseguir un acabado luminoso, uniforme y de larga duración, ya que evita que la base absorba la humedad natural del rostro y se cuartee con las horas. Lo ideal es aplicar una crema ligera o un sérum de rápida absorción, masajeando suavemente con movimientos ascendentes para activar la circulación y permitir que el producto penetre por completo. Es muy importante esperar entre tres y cinco minutos antes de aplicar la prebase o la base de maquillaje, asegurando así una superficie perfectamente lisa y protegida.