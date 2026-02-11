El error que hace que tu casa se vea más barata (y cómo solucionarlo en una tarde)
Te decimos cómo solucionarlo rápido para darle un nuevo toque a tu hogar
Las cortinas son más poderosas de lo que crees. El acomodo ayuda a que los cuartos luzcan más amplios y alto s de lo que son realmente, así que muchas casas modernas optan por no cometer un error gravísimo: ponerlas muy cortas y que queden pegadas a la ventana.
Anteriormente, te dijimos cómo puedes hacerle para reciclar tus cortinas viejas , pero ahora te contamos cómo debes instalar unas nuevas de manera correcta, un detalle que no te tomará más de una tarde de remodelación en casa.
¿Por qué el acomodo de las cortinas es importante en casa?
Las cortinas largas crean un ambiente más agradable, amplio y con sensación de altura, contrario a lo que sería poner unas cortinas al ras de la ventana por la parte superior.
De acuerdo con El Mueble, expertos en diseño de interiores, un error común es ponerlas a 5 cm entre el suelo y el borde de la cortina, haciendo que todo se vea más pequeño y nada pensado.
En su lugar, lo ideal es conseguir unas que se instalen casi al ras del techo, y que queden colgando entre 3 y 4 cm en el piso, no más.
Otros errores que debes evitar al poner cortinas
El largo de las cortinas no es lo único que ocurre con las cortinas. También existen otros errores que debes considerar, sobre todo si quieres transformar tu hogar y que se vea más sofisticada.
- Lava y plancha las cortinas antes de colgarlas
- Asegúrate de que las cortinas tengan un doblez (bastilla) abajo.
- Ponerle una barra muy gruesa a las anillas.
- No uses una varilla corta, que sobre al menos 15 cm de cada lado.
- Deja 20 cm de distancia entre el techo y las cortinas.
- Usa colores claros para que la luz pase fácilmente.
- Idealmente, usa cortina doble, una para cubrir el ruido y la luz por la noche y otra transparente para que deje entrar luz en el día.