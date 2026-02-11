El error que hace que tu casa se vea más barata (y cómo solucionarlo en una tarde)

Las cortinas son más poderosas de lo que crees. El acomodo ayuda a que los cuartos luzcan más amplios y alto s de lo que son realmente, así que muchas casas modernas optan por no cometer un error gravísimo: ponerlas muy cortas y que queden pegadas a la ventana.

Anteriormente, te dijimos cómo puedes hacerle para reciclar tus cortinas viejas , pero ahora te contamos cómo debes instalar unas nuevas de manera correcta, un detalle que no te tomará más de una tarde de remodelación en casa.

Pon las cortinas casi al ras del techo y deja que cuelguen hasta el piso.|(Especial/Canva)

¿Por qué el acomodo de las cortinas es importante en casa?

Las cortinas largas crean un ambiente más agradable, amplio y con sensación de altura, contrario a lo que sería poner unas cortinas al ras de la ventana por la parte superior.

De acuerdo con El Mueble, expertos en diseño de interiores, un error común es ponerlas a 5 cm entre el suelo y el borde de la cortina, haciendo que todo se vea más pequeño y nada pensado.

En su lugar, lo ideal es conseguir unas que se instalen casi al ras del techo, y que queden colgando entre 3 y 4 cm en el piso, no más.

Otros errores que debes evitar al poner cortinas

El largo de las cortinas no es lo único que ocurre con las cortinas. También existen otros errores que debes considerar, sobre todo si quieres transformar tu hogar y que se vea más sofisticada.