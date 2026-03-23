El lugar de México donde la policía ignora a quienes beben en plena vía pública

Existen lugares en México en donde la policía no aplica estrictamente la norma de la ley que prohíbe beber en plena vía pública, como en Pueblos Mágicos , sitios turísticos de playa como Cancún y Playa del Carmen, o en fiestas patronales o ferias locales.

Sin embargo, el patrullaje relajado no significa que sea legal. Según la Ley de Cultura Cívica de México, beber alcohol en la vía pública podría hacerte acreedor a una sanción o multa.

Así que, si estás pensando en beber en la vía pública durante tus vacaciones, considéralo dos veces, pues podrías terminar con una sanción y pagar una cantidad de dinero muy alta. Así lo advierte Everything Playa del Carmen, que invita a los turistas estadounidenses a seguir las recomendaciones a pesar de las restricciones ligeras.

Hay lugares desifgnados para beber en Playa del Carmen.|(ESPECIAL/CANVA)

En cambio, la mejor manera de disfrutar de la fiesta sin sanciones es en bares, restaurantes, clubes de playa autorizados o en complejos turísticos.

¿Qué pasa si te detienen por beber en la vía pública?

La multa o sanción por beber en la vía pública en México varía según el estado. De acuerdo con AS, la cifra va de 10 a 30 UMAs, es decir, entre $1,131 y $3,394 pesos mexicanos. Sin embargo, si hay Ley Seca, la cantidad podría aumentar.

También se suele levantar una falta administrativa con sanciones como trabajo comunitario de entre 12 y 18 horas, como en la CDMX. En casos de agresiones o desorden público, los policías podrían arrestar al responsable, remitir su vehículo (en caso de que lo manejara) y, adicionalmente, ordenar su canalización a programas de rehabilitación.

¿Qué hacer en Playa del Carmen y Cancún para divertirse?

Cancún y Playa del Carmen son dos de los destinos con más ambiente en Quintana Roo. Ambas tienen su propia esencia, pero puedes divertirte sin importar tu elección.

De acuerdo con México Desconocido, puedes pasear por la Quinta Avenida de noche y disfrutar de la experiencia multisensorial de las tiendas, bares y mercados ubicados a unos metros de la playa. También es posible visitar el parque Xcaret, la playa Xcalacoco o pasar la noche en un club con música electrónica y pop.

En Cancún hay experiencias similares, desde actividades acuáticas hasta fiesta y socialización en bares de la zona hotelera. Allí, al ser un destino turístico, puedes encontrar espacios autorizados para consumir bebidas cerca de la playa sin inconvenientes.