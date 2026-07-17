Luis Fernando Peña se somete a importante cirugía: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Luis Fernando Peña sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde la camilla de un hospital en sus redes sociales. Si bien a primera instancia la imagen encendió las alarmas, el protagonista de “Amarte Duele” rápidamente aclaró la situación, explicando a su público que su estado de salud se encuentra estable y la cirugía ya estaba programada desde hace algún tiempo: “Nada grave, no se espanten”; aclaró. Pero ¿de qué lo operaron? Aquí te compramos.

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¿De qué operaron al actor Luis Fernando Peña y cuál es su estado de salud actual?

La razón detrás de su hospitalización fue una circuncisión por recomendación médica. Según explicó el actor, desde hace algún tiempo presentaba molestias en su zona íntima, por lo que acudió al médico para una revisión. Bajo esta línea, el doctor Juan Manuel Ramírez Pedraza aclaró que se trataba de una parafimosis, que es un “estrechamiento del prepucio que hace que se apriete el glande y se agriete o se lastime”.

Afortunadamente, el procedimiento quirúrgico se concretó con éxito y el actor se encuentra bien y gozando de salud. De hecho, el urólogo a cargo explicó que este tipo de intervenciones no suelen ser tan complejas gracias al desarrollo tecnológico en el mundo de la medicina; por lo que la recuperación de Luis Fernando fue rápida y no requirió días bajo observación. Tras unas cuantas horas en el hospital, el artista fue dado de alta sin complicaciones.

"Ya me pude parar. ¿Después de cuántas horas? ¿Ocho, once?... Ya desayuné unos huevitos con jamón... ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Hay que esperar a que venga el doctor y me dé de alta. Nada grave, no se espanten", compartió.

Más allá de compartir su experiencia personal, el actor aprovechó la situación para enviar un mensaje a su público sobre la importancia de la salud masculina y dejar atrás los tabúes y vergüenzas.

¿Quién es Luis Fernando Peña?

Luis Fernando Peña es uno de los actores de cine y televisión con mayor renombre en México. El artista saltó a la fama a nivel internacional al inicio de los 2000 tras protagonizar la cinta “Amarte Duele” junto a Martha Higareda, película que hoy en día es considerada un clásico del cine mexicano. Otros títulos populares en su filmografía incluyen proyectos como “Perfume de Violetas” y “De la Calle”.