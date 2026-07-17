José Said responde con VIDEO a las acusaciones de su expareja Marianne Gonzaga: “Ella ha manipulado a tanta gente durante años, miente”

El pasado jueves 16 de julio de 2026 José Said, expareja de Marianne Gonzaga, compartió un video de poco más de nueve minutos en el que respondió a las acusaciones de las que ha sido señalado por parte de la creadora de contenido, madre de su hija Emma. En dicha publicación el joven asegura que Gonzaga ha estado manipulando a las personas a través de lo que muestra en redes y nada de lo que dice es verdad.

¿Qué pruebas mostró José Said?

En el video que el padre de Emma compartió muestra un video en el que se escuchan golpes y gritos de una menor, quién supuestamente sería su hija golpeada por Marianne. José Said expresó que actualmente Marianne no cuenta con la custodia de su hija y por el contrario, tiene una orden de agresión en su contra. Además dió a conocer que nada de lo que la influencer lo acusa es verdad, como consumir drogas y estar relacionado con armas. Además de esto, el joven expresó su preocupación pues compartió que actualmente busca recuperar a su hija ya que Marianne no es una madre apta para el cuidado de la menor debido a que ha estado relacionada con temas judiciales delicados.

Por otro lado, José Said mencionó que es verdad que él no quería tener a Emma ya que en ese momento de su vida tenía tan solo 17 años de edad, sin embargo expresó que hoy la pequeña es su gran motor en la vida. Por otro lado, dió a conocer que su hija ha sido utilizada como “moneda de cambio” por parte de la creadora de contenido. “Ella va a seguir manipulando las cosas”, fueron algunas de las palabras con las que Said finalizó su mensaje, mismo en el que aseguró que lo único que buscaba era el bienestar de su hija y que tuviera la vida normal de una niña de dos años de edad.

Marianne Gonzaga comparte prueba de que es “apta” para cuidar a su hija Emma

A través de redes sociales la creadora de contenido Marianne Gonzaga compartió una publicación en la que muestra un dictamen que asegura que cuenta con todas las facultades para cuidar a su hija Emma además de que “no presenta indicadores de psicopatología que interfieran con su capacidad para ejercer su maternidad”. Por otro lado, aseguró que va a continuar defendiéndose por la vía legal, esto luego de diversas acusaciones en su contra hechas por parte de su expareja, a través de pruebas reales.