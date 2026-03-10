El mejor truco casero para limpiar la freidora de aire llena de grasa y que luzca como nueva

La air fryer o freidora de aire se ha ganado un lugar en cada hogar, pues este electrodoméstico puede cocinar platillos rápidos y saludables, debido a que no requiere de mucho aceite, como lo es en la forma tradicional con los sartenes o cacerolas. Sin embargo, el limpiarla se convierte en una odisea, pero ello quedó atrás con este truco casero para remover la grasa y que luzca como nueva. Conoce cómo hacer para que tus mantas huelan delicioso por semanas.

De acuerdo con un video publicado en TikTok por Diego Fernández, ingeniero químico, reveló que el percarbonato de sodio es el truco para eliminar por completo la grasa acumulada en la freidora de aire y que rechine de limpio. Así podrás ahuyentar a las moscas de tu casa fácil y rápido.

El percarbonato de sodio es perfecto para eliminar la grasa de la freidora de aire|Pinterest

Paso a paso para eliminar la grasa de la freidora de aire

El procedimiento para limpiar la freidora de aire con percarbonato de sodio es completamente sencillo y fácil y, lo mejor de todo, es que solo te quitará unos cuantos minutos de tu tiempo. Estos son los pasos para eliminar la grasa del electrodoméstico:



Depositar 2 cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la freidora Agregar agua caliente sobre el percarbonato Reposar la mezcla durante 15 minutos Tirar el agua de la cesta de la freidora Lavar con detergente y una esponja la rejilla, para retirar por completo la grasa.

Cabe destacar que el percarbonato es completamente diferente al bicarbonato que, aunque ambos funcionan muy bien para eliminar la suciedad, uno de ellos destaca sobre el otro. Según el ingeniero químico, el primero de ellos libera oxígeno activo al entrar en contacto con el agua, ideal para eliminar la grasa de superficies plásticas y metálicas.

Mientras que el bicarbonato suele ser perfecto para eliminar manchas superficiales o para combatir malos olores al combinarlo con diferentes productos. Por ejemplo, puede ser una alternativa al talco para los tenis o zapatos.