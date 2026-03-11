El objeto de tu cocina que casi todos tiran pero que puede convertirse en una maceta increíble para plantas
Si quieres renovar tu jardín sin gastar, una excelente opción es usando utensilios de cocina que parecen ser inservibles, pero son perfectos para las plantas.
Al momento de hacer limpieza profunda en la cocina, es común sacar aquellos utensilios que casi nunca se usan y solo quitan espacio en la alacena. No obstante, hay ocasiones en donde lo más sensato es darles una segunda vida en forma de prácticos objetos que sirven muy bien para otras partes de la casa, como puede ser como macetas nuevas para las plantas.
Y entre los artículos que tienen muchas funciones aunque casi nadie lo sabe, están los coladores de aluminio, que usualmente sirven para escurrir la pasta recién hervida o las ensaladas que se pusieron a desinfectar. Pero cuando ya no son de utilidad y van a ser reemplazados, una alternativa para no echarlos a la basura es poniéndolas en el jardín.
¿Cómo hacer macetas para plantas? Así puedes transformar tu jardín reciclando coladores de metal
- Maceta colgante para hierbas aromáticas. Empieza a sembrar tus propias especias con plantas de albahaca, cilantro o perejil, lo que te facilitará cocinar y siempre podrás tenerlas a la mano. Para que siempre estén en buen estado y no se maltraten en el suelo, haz una maceta colgante con un colador reciclado.
- Para poner tus suculentas. Si quieres tener plantas que sean fáciles de cuidar y resista bien a los cambios del ambiente, entonces las suculentas son una gran opción. Por el espacio no te preocupes, pues los coladores de aluminio no son pesados ni estorbosos, así que tendrás buen margen para ponerlas y hasta parecerá que es "decoración industrial".
¡Transformación increíble! ✨♻️ Este colador de metal estaba a punto de ser desechado, pero con un poco de pintura antióxido negro de Montana y creatividad, se convirtió en un hermoso porta maceta. Reciclar no solo ayuda al planeta, también nos permite crear piezas únicas y con historia.
- Macetas para ponerse en la tierra. En caso de que necesites nuevos recipientes para poner tus plantas en la tierra, pero no tienes mucho presupuesto disponible, apuesta por los materiales reciclados para renovar tu casa. Únicamente tienes que lavar los coladores a la perfección y retirar las etiquetas para que no se desprendan con el agua.
¿Por qué los coladores de aluminio sirven como macetas recicladas?
Si te preocupa que usar estos utensilios de cocina para el jardín pueda resultar contraproducente, debes saber que no hay ningún riesgo. Esto debido a que el diseño de los coladores de aluminio incluye orificios, por donde podrá pasar el agua y las raíces tendrán oportunidad de respirar, lo que evitará que las plantas se pudran y según el blog especializado Non Sprecare, funcionará como sistema de drenaje automático.