El objeto de tu cocina que casi todos tiran pero que puede convertirse en una maceta increíble para plantas

Al momento de hacer limpieza profunda en la cocina, es común sacar aquellos utensilios que casi nunca se usan y solo quitan espacio en la alacena. No obstante, hay ocasiones en donde lo más sensato es darles una segunda vida en forma de prácticos objetos que sirven muy bien para otras partes de la casa, como puede ser como macetas nuevas para las plantas.

Y entre los artículos que tienen muchas funciones aunque casi nadie lo sabe, están los coladores de aluminio, que usualmente sirven para escurrir la pasta recién hervida o las ensaladas que se pusieron a desinfectar. Pero cuando ya no son de utilidad y van a ser reemplazados, una alternativa para no echarlos a la basura es poniéndolas en el jardín.

¿Cómo hacer macetas para plantas? Así puedes transformar tu jardín reciclando coladores de metal

¿Por qué los coladores de aluminio sirven como macetas recicladas?

Si te preocupa que usar estos utensilios de cocina para el jardín pueda resultar contraproducente, debes saber que no hay ningún riesgo. Esto debido a que el diseño de los coladores de aluminio incluye orificios, por donde podrá pasar el agua y las raíces tendrán oportunidad de respirar, lo que evitará que las plantas se pudran y según el blog especializado Non Sprecare, funcionará como sistema de drenaje automático.