Elimina esta aplicación para que tu celular sea veloz otra vez

El uso del celular es elemental en la vida de millones de personas. Aunque dependiendo las edades y las ocupaciones, ciertas aplicaciones son más usadas que otras, se sabe que la saturación del teléfono en general es mala para la experiencia del usuario. Por ello, estas son las aplicaciones que se recomiendan eliminar para regresarle velocidad a tu dispositivo.

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¿Cuál es la aplicación que debes eliminar para volver veloz tu celular?

Es sabido que algunas de las redes sociales acumulan mucho peso con el paso de los años, por eso se requiere cierto nivel de memoria para las actualizaciones, sin embargo esta no es la aplicación que se debe eliminar para darle mejor funcionalidad a tu celular. Esto se logrará si eliminas los videojuegos.

Pese a que algunos dispositivos soportan de manera efectiva los recursos que usan estos elementos, resulta un severo problema para la memoria y para la memoria RAM el sostener estas aplicaciones. Aunque algunas son bastante fáciles de llevar por los dispositivos, otras causan severos problemas que ocasionan un mal funcionamiento o al menos lentitud.

Muchos expertos en el tema, aseguran que los videojuegos son factores elementales para provocar almacenamiento saturado y consumo excesivo de recursos determinantes. En este caso, son las apps que más espacio ocupan y más exigencia generan sobre el sistema.

¿Eliminar mis videojuegos me asegura un celular más rápido?

Pese a que eso depende de varios factores, el celular sí debería recibir una “ayuda” al tener elementos desgastantes fuera de su sistema. Los juegos móviles modernos tienen gráficos avanzados, contenido adicional descargable y entornos complejos que aumentan su tamaño. Algunos de los videojuegos superan fácilmente los 2GB y alcanza 7 a 14 cuando incluyen expansiones o actualizaciones.

El alto consumo no se trata solamente de la memoria, sino del rendimiento del equipo. Los dispositivos con poca memoria RAM se ven ralentizados cuando estas aplicaciones están en ejecución. Incluso hay cierres inesperados o inutilidad por algunos momentos. Por ello, podrías probar eliminando los videojuegos de tu celular, esto para ver qué tan culpables son en la lentitud de tu teléfono… sino incluso tal vez es momento de pensar en un cambio.