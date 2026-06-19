¿Diego traicionó a Daniela en MasterChef 24/7? La inesperada decisión este jueves 18 de junio que podría cambiarlo todo

Esta noche del 18 de junio, se está llevando a cabo el temido reto del jueves de delantales negros, en donde se sabrá quiénes serán a los tres cocineros que portarán la temida prenda y enfrentarán el riesgo de eliminación el próximo domingo.

Esta noche, Diego tuvo un papel decisivo en el reto , ya que al tener el pin del chef, el cocinero decidió quiénes integrarían los equipos y el número de ingredientes con los que cocinarán. En ese sentido, una de sus decisiones dejó a más de uno sin palabras.

Chefs de MasterChef 24/7

¿Qué hizo Diego este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7?

Si eres un fiel seguidor del Mundo MasterChef 24/7, sabrás que Daniela, Pablo y Diego, han formado una amistad sólida dentro del reality… o al menos eso parecía hasta esta noche del jueves 18 de junio, pues, Diego decidió que Daniela se integraría en el equipo que tendría que enfrentar el reto del jueves de delantales negros y cocinar con el mayor número de ingredientes, es decir, 13, además, también tomó la decisión de que este fuera el primer grupo (integrado por Ramahá, Daniela, Julio y Lancer) en pasar a la estación de la cocina más famosa de México, algo que pare muchos resultó una orden arriesgada y que aumenta las posibiliaddes de que Daniela Parra reciba un delantal negro esta noche.

Daniela en el jueves de delantales negros

Por otra parte, Diego, también conocido como Smi-Lee, sí incluyó a Pablo en su equipo, el cual cocinará con 10 ingredientes. Todo, en conjunto, para muchos de sus seguidores fue una decisión que resonó, pues podría parecer que protegió a Pablo pero dejó en riesgo a Daniela. ¿Tú qué opinas?

¿Qué pasará este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7?