Elimina las pelusas de tu ropa negra fácilmente con este objeto de cocina

Uno de los problemas que se presentan a la hora del lavado de la ropa, es la presencia de pelusas en la ropa negra. Sin embargo, ha surgido un método doméstico en el que se utiliza una esponja de cocina nueva en el interior del tambor con el objetivo de recolectar las pelusas y pelos de mascota.

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Cuando se lavan toallas, cobertores o tejidos en comunidad pues las partículas flotan libremente en la agitación. Si bien las piezas salen aparentemente limpias pues el arrastre físico provoca que estos residuos queden depositados nuevamente sobre el tejido oscuro antes del centrifugado.

¿Cómo eliminar pelusas de la ropa negra?

Lo que debes hacer para llevar a cabo este truco es introducir una esponja de cocina que este nueva, limpia y sin químicos, en el interior del tambor de lavado. Cuando se produzca el movimiento rotatorio de la máquina, la porosidad de la esponja retiene de forma pasiva gran parte de los pelos y partículas que flotan en el agua.

Cabe destacar que esto puede suponer un riesgo directo para la ropa si se descuida el lado áspero del objeto. Ante esto es que la superficie abrasiva no debe entrar en contacto con fibras delicadas que puedan sufrir daños por la fricción constante del ciclo de lavado. Cuando el lavado termine tienes que retirar la esponja y remueve los restos atrapados.

Hay un detalle con meter la esponja a la lavadora.|(ESPECIAL/CANVA)

La eficacia de este método se verá influenciada por la organización previa que realice el usuario con sus telas. Agrupar la carga según el tipo de tejido, manteniendo las piezas oscuras alejadas de toallas o mantas que desprenden pelusas, disminuye la cantidad de fibras libres en el tambor, haciendo una mayor diferencia que removerlas manualmente después.

Por último, ten en cuenta que la máquina acumula sedimentos en el tambor, filtros y otros componentes. Ante esto es que se debe realizar un mantenimiento periódico del equipo, estas fibras acumuladas regresan al agua en los ciclos siguientes, saboteando la limpieza. Resulta indispensable seguir las recomendaciones de higiene del fabricante para desatascar los filtros de forma regular.