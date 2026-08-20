Encontrar un alacrán negro en tu casa: qué significa y cómo debes actuar en el momento
En temporadas de lluvia, existe la posibilidad de que algún animal o insecto ingrese a tu hogar. Tal es el caso de los alacranes negros. Aquí te contamos qué significa encontrar uno en casa.
La temporada de lluvias no ha cesado. Durante esta época del año, es bastante común que algún animal o insecto ingrese a tu hogar en busca de refugio, especialmente si resides en un lugar donde el clima es usualmente cálido. Un claro ejemplo de ello, suelen ser los alacranes negros. Pero, ¿sabías que encontrar una de estas especies dentro de tu casa también tiene un significado esotérico, más allá del racional? Aquí te contamos qué significa hallar un alacrán negro en tu vivienda.
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¿Qué significa encontrar un alacrán negro en tu casa?
A nivel racional, encontrar un alacrán negro en casa no tiene mayor significado que el de un animalito en busca de refugio, ya sea que esté huyendo de la humedad, o solo esté buscando sombra o alimento. Bajo esta línea, su aparición en tu hogar está meramente relacionada con los cambios de clima. No obstante, a nivel esotérico, hay quienes creen que encontrar un alacrán de color negro está relacionado con traiciones, envidias o la necesidad de poner límites.
¿Cómo debes actuar si encuentras un alacrán negro?
Primero, debes identificar los lugares en dónde es más común que estos animales se escondan. Por lo regular, pueden aparecer en los baños, especialmente tras el lavadero, en grietas o debajo de alfombras u otros objetos, incluidos muebles como la cama y el sofá. Si algún día te encuentras con alguno de estos animales, ante todo, debes evitar tomarlos con las manos, ya que podrías sufrir una picadura.
Lo mejor es removerlo de tu hogar con ayuda de un frasco de vidrio boca abajo y deslizar una hoja de papel o un cartón por debajo para levantarlo y sacarlo de forma segura. Una vez que hayas sacado al alacrán de tu casa, asegúrate de revisar el resto de tu vivienda, especialmente rincones oscuros o donde tengas escombro, pues existe la creencia de que un alacrán siempre viene acompañado por su pareja; así que presta mucha atención. Te recomendamos sacudir incluso tu ropa de capa e inspeccionar los zapatos. Más vale estar prevenido que terminar con una picadura.