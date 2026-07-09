Cómo eliminar el frizz en temporada de lluvias con estos 3 remedios caseros

Para eliminar o reducir el frizz durante la temporada de lluvias, los especialistas recomiendan 3 remedios caseros muy sencillos: secar el cabello correctamente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, realizar un enjuague final con agua fría y aplicar mascarillas hidratantes caseras con aloe vera o aguacate. Estos hábitos ayudan a mantener la cutícula del cabello más sellada y disminuyen el encrespamiento provocado por la humedad.

El frizz aparece cuando la fibra capilar pierde hidratación y absorbe el vapor de agua presente en el ambiente. Esto provoca que la cutícula se levante, haciendo que el cabello luzca esponjado y sin definición. Aunque es un fenómeno común durante los días lluviosos, una rutina de cuidado capilar adecuada puede marcar la diferencia.

¿Cuáles son los 3 remedios caseros para eliminar el frizz en época de lluvias?

Los estilistas coinciden en que estos cuidados son fáciles de incorporar a la rutina diaria y ayudan a proteger el cabello frente a los cambios de humedad.



Secado consciente: en lugar de utilizar una toalla de algodón tradicional, se recomienda retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón limpia. Lo importante es presionar suavemente el cabello sin frotarlo, ya que la fricción puede levantar la cutícula y favorecer el frizz. Enjuague final con agua fría: finalizar el lavado con agua templada o fría ayuda a que la cutícula del cabello permanezca más cerrada. De esta forma, la fibra capilar absorbe menos humedad del ambiente y el cabello conserva un aspecto más brillante y uniforme. Mascarilla casera de hidratación profunda: aplicar 2 veces por semana una mascarilla de hidratación y/o nutrición en el cabello para reducir la resequedad que favorece el encrespamiento.

La estilista Jen Atkin, fundadora de la marca Ouai y reconocida por trabajar con numerosas celebridades, ha explicado que un cabello bien hidratado responde mejor a la humedad ambiental y necesita menos productos de acabado para mantenerse bajo control.

¿Por qué aumenta el frizz durante la temporada de lluvias?

Cuando la humedad ambiental es elevada, el cabello tiende a absorber agua del aire. Si la cutícula está abierta o la fibra capilar está deshidratada, ese proceso ocurre con mayor facilidad y aparece el característico efecto encrespado.

Los especialistas recomiendan complementar los remedios caseros con estos hábitos:



Aplicar un sérum o aceite ligero: ayuda a crear una barrera protectora frente a la humedad.

ayuda a crear una barrera protectora frente a la humedad. Evitar el exceso de herramientas de calor: las planchas y rizadores utilizados con frecuencia pueden resecar el cabello y favorecer el frizz.

las planchas y rizadores utilizados con frecuencia pueden resecar el cabello y favorecer el frizz. Elegir peines de dientes anchos: desenredan el cabello sin generar electricidad estática.

desenredan el cabello sin generar electricidad estática. Dormir sobre fundas de satén o seda: reducen la fricción durante la noche y ayudan a conservar la hidratación del cabello.

reducen la fricción durante la noche y ayudan a conservar la hidratación del cabello. Mantener una rutina de hidratación constante: las mascarillas nutritivas y los acondicionadores son fundamentales para fortalecer la fibra capilar.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda proteger el cabello de los factores ambientales y limitar el uso excesivo de calor para preservar la integridad de la cutícula y reducir el daño capilar. Por su parte, la tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, señala que el pelo seco y poroso absorbe con mayor facilidad la humedad del ambiente. Por eso, mantener una correcta hidratación es una de las mejores estrategias para controlar el frizz.

Aunque ningún método puede eliminar por completo el encrespamiento en condiciones de humedad extrema, combinar un secado adecuado, un enjuague con agua fría y mascarillas hidratantes caseras puede ayudar a mantener el cabello más suave, brillante y manejable durante la temporada de lluvias. Estos sencillos hábitos protegen la melena sin necesidad de recurrir a tratamientos complejos.