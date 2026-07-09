Ideas DIY: Mesita de luz flotante usando un cajón de manzanas

A nuestro alrededor podemos encontrar una gran cantidad de objetos y materiales que pueden ser reciclados. Con esta acción podemos cuidar nuestro planeta, pero también darle forma a otros objetos que nos ayuden a decorar nuestro hogar.

Noticias Aguascalientes del 8 de julio 2026

Para poder darle forma a un proyecto de estos debemos recurrir a las ideas DIY (Hazlo tú mismo) que podemos encontrar en redes sociales y demás plataformas digitales. Con ellas podemos conocer el paso a paso para crear una infinidad de objetos sin la necesidad de contar con herramientas sofisticadas ni conocimientos previos.

¿Cómo diseñar una mesita de luz flotante?

En esta oportunidad, la idea DIY que nos ayuda a recuperar objetos en desuso y reutilizarlos es la que propone crear una mesita de luz flotante a partir de un cajón de manzanas. Para ello, el primer paso es pensar el diseño que tendrá y eso podemos elegirlo entre las siguientes opciones:

Rústica al natural: Lijar a fondo para quitar astillas pero mantener la textura cruda de la madera. Puedes pasarle una cera oscura o aceite de lino para resaltar las vetas naturales.

Estilo Nórdico / Escandinavo: Pintar el exterior de un color blanco mate o gris claro, y dejar el fondo (la base interior del cajón) con la madera al desnudo o empapelada.

Con estante intermedio: Añadir una tablita extra en el medio del cajón (usando madera de otro cajón desarmado). Así duplicas el espacio de guardado: abajo los libros y arriba el celular o los anteojos.

Con iluminación integrada: Puedes hacer una pequeña perforación en la parte trasera para pasar el cable de una lámpara colgante o pegar una tira de luces LED cálidas oculta en el borde interior superior para tener una luz difusa de noche.

Doble cajón vertical: Si la cama es alta, puedes unir dos cajones de forma vertical (uno sobre otro) y amurarlos juntos para tener cuatro estantes compactos.

¿Cómo hacer una mesita de luz DIY?

Una vez definido el diseño que tendrá nuestra mesita de luz flotante, la idea DIY nos propone aprovechar el material con el que los cajones de manzana son fabricados para confeccionar este mobiliario firme y duradero:

Materiales

1 cajón de manzanas de madera (lo ideal es que esté lo más entero y firme posible).

Lija para madera (grano grueso 80 para limpiar, y grano fino 120/180 para el acabado).

Pintura (esmalte al agua, tiza/chalk paint) o barniz/cera, según el acabado que elijas.

Pincel o rodillo pequeño.

Para colgar: 2 ménsulas invisibles, 2 soportes tipo "ojo de llave" o simplemente 2 escuadras reforzadas en L + tarugos (fischer) y tornillos aptos para tu tipo de pared (ladrillo, durlock, etc.).

Paso a paso para armarla

Paso 1: Preparación y refuerzo



Los cajones de verdulería suelen venir ensamblados con clavos finos. Revisa que no queden puntas de clavos hacia afuera (húndelos con un martillo). Si notas que el cajón se mueve un poco, refuerza las esquinas agregando algunos tornillos para madera pequeños o cola de carpintero.

Paso 2: El lijado (El secreto del éxito)



Al ser madera rústica, este paso es fundamental para no lastimarte al usarla. Lija con energía todo el cajón para eliminar asperezas, suciedad y posibles astillas. Presta especial atención a los bordes y las manijas caladas si las tiene. Retira todo el polvo con un paño seco o húmedo antes de pintar.

Paso 3: Color y protección



Opción pintura: Si usas pintura a la tiza, no necesitas imprimación previa. Dale dos manos del color que te guste.

Opción madera vista: Aplica un barniz mate, satinado o cera protectora. Esto evitará que la madera absorba humedad o se manche si apoyas un vaso de agua por la noche.

Paso 4: La instalación flotante

Para que quede firme y soporte el peso de una lámpara, libros y el celular, tenés tres formas de colgarla:

