Qué hacer con las cajas de los tenis viejos: cómo reutilizarlas y darles otra vida útil

Las cajas de los tenis viejos no tienen por qué terminar en el contenedor de reciclaje. Gracias a su tamaño y resistencia, pueden reutilizarse para fabricar una acogedora cama de descanso para gatos: una manualidad sencilla que combina reciclaje, decoración y bienestar para las mascotas.

Este proyecto DIY requiere pocos materiales y puede personalizarse con telas, pinturas o cojines para que combine con la decoración del hogar. Además de ahorrar dinero, permite aprovechar un objeto cotidiano que normalmente se desecha después de comprar un nuevo par de zapatos.

¿Cómo hacer una cama para gatos reutilizando la caja de cartón del calzado?

La elaboración es muy sencilla y puede completarse en menos de 1 hora.

Materiales necesarios



Caja de cartón de tenis con tapa

Tela suave, una manta pequeña o un cojín

Cutter o tijeras

Regla y lápiz

Silicón caliente o pegamento resistente

Pintura acrílica o papel adhesivo (opcional)

Paso a paso



Prepara la caja: limpia el cartón y verifica que se encuentre en buenas condiciones y sin humedad. Haz la entrada: dibuja un semicírculo o una abertura en uno de los lados de la caja y recórtalo cuidadosamente con un cutter. La abertura debe ser lo suficientemente amplia para que el gato entre y salga con comodidad. Refuerza la estructura: si deseas una cama más resistente, puedes pegar una segunda capa de cartón en la base o en las paredes interiores. Decora el exterior: pinta la caja con colores neutros o cúbrela con papel decorativo para darle un acabado más atractivo. Coloca el cojín: introduce una manta doblada, un cojín o una almohadilla suave para que el gato tenga una superficie cómoda donde descansar.

Ventajas de convertir una caja de tenis en una cama para gatos

Este tipo de manualidades ofrece beneficios tanto para el hogar como para las mascotas.



Aprovechas materiales reciclables: en lugar de desechar la caja, le das una nueva utilidad práctica.

en lugar de desechar la caja, le das una nueva utilidad práctica. Creas un espacio seguro para tu gato: los felinos suelen sentirse protegidos en espacios cerrados y acogedores, similares a una pequeña cueva.

los felinos suelen sentirse protegidos en espacios cerrados y acogedores, similares a una pequeña cueva. Ahorras dinero: puedes fabricar una cama funcional sin necesidad de comprar una nueva.

puedes fabricar una cama funcional sin necesidad de comprar una nueva. Personalizas el diseño: puedes decorar la caja con los colores, estampados o detalles que mejor combinen con tu casa.

Para que la cama resulte más cómoda, es recomendable colocarla en un lugar tranquilo, alejada del paso constante de personas y de corrientes de aire. También conviene lavar periódicamente la manta o el cojín para mantener una buena higiene.

Si el gato utiliza la cama con frecuencia, revisa el estado del cartón cada cierto tiempo y reemplázalo si presenta humedad, deformaciones o desgaste excesivo. Con pocos materiales y un poco de imaginación, este objeto cotidiano puede transformarse en un rincón confortable donde tu mascota podrá dormir, relajarse y sentirse protegida.