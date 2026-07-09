Manualidades de Marvel: 2 ideas para hacer tus propios escudos del Capitán América con tapas de ollas o cartón

Se aproxima un nuevo fin de semana y las opciones para entretenerse, en su mayoría, parecen resumirse al contacto con una pantalla. Sin embargo, existen otras alternativas que podemos seleccionar para compartir tiempo con nuestros seres queridos, o con uno mismo, y además alimentar la imaginación.

Las manualidades aparecen entre las más elegidas en la actualidad. Esto se debe a que los proyectos que podemos elaborar son muchos y muy variados, además de que tienen un impacto muy positivo en nuestra mente.

¿Cómo hacer un escudo del Capitán América?

Tras lo señalado, unas de las propuestas de manualidades que más se destacan son aquellas que se relacionan con personajes de ficción, series y películas. En esta oportunidad, la iniciativa que te presentamos se enmarca en el universo Marvel y especialmente en el querido Capitán América y su famoso escudo:

El escudo "express" de cartón

Materiales



Cartón firme (una caja de entregas o de electrodomésticos).

Tijeras o cúter.

Pinturas (acrílicos o témperas) en color rojo, azul y blanco.

Un trozo de elástico o una tira de cartón sobrante para el agarre.

Pegamento.

Paso a paso



El corte: Busca un objeto redondo grande (como una bandeja) para marcar un círculo perfecto sobre el cartón y córtalo. Los anillos: Con la ayuda de un lápiz y un hilo a modo de compás, dibuja los círculos concéntricos del escudo. Recuerda el orden de afuera hacia adentro: Rojo, Blanco, Rojo, Azul (el centro). Pintura: Pinta los anillos y deja secar. Para la estrella central, puedes dibujar una silueta en un cartón aparte, pintarla de blanco, recortarla y pegarla en el centro para darle un genial efecto 3D. El agarre: Por la parte trasera, pega una tira de cartón en forma de arco (o un elástico) dejando el espacio justo para meter el brazo. ¡Listo para la acción!

¿Un escudo con la tapa de una olla?

No solo el cartón puede ser utilizado en el mundo de las manualidades. Existen diferentes materiales y objetos, en su mayoría reciclados, que pueden ser empleados para darle forma a nuestros proyectos.

A continuación se detalla cómo puedes elaborar un escudo del Capitán América a partir de una tapa de olla plana (metálica o incluso de vidrio) cuyo peso y forma le darán un realismo espectacular:

Materiales

Una tapa de olla vieja (lo ideal son las de aluminio planas o ligeramente convexas).

Cintas de papel (cinta de carrocero o de pintor).

Pintura en aerosol (o acrílicos de buena cobertura) en rojo, azul y blanco/plateado.

Destornillador (si la tapa tiene pomo central).

Paso a paso