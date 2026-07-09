Manualidades de Marvel: 2 ideas para hacer tus propios escudos del Capitán América con tapas de ollas o cartón
Manualidades de Marvel. Descubre el paso a paso para hacer un escudo del Capitán América con cartón u ollas.
Se aproxima un nuevo fin de semana y las opciones para entretenerse, en su mayoría, parecen resumirse al contacto con una pantalla. Sin embargo, existen otras alternativas que podemos seleccionar para compartir tiempo con nuestros seres queridos, o con uno mismo, y además alimentar la imaginación.
Las manualidades aparecen entre las más elegidas en la actualidad. Esto se debe a que los proyectos que podemos elaborar son muchos y muy variados, además de que tienen un impacto muy positivo en nuestra mente.
¿Cómo hacer un escudo del Capitán América?
Tras lo señalado, unas de las propuestas de manualidades que más se destacan son aquellas que se relacionan con personajes de ficción, series y películas. En esta oportunidad, la iniciativa que te presentamos se enmarca en el universo Marvel y especialmente en el querido Capitán América y su famoso escudo:
El escudo "express" de cartón
Materiales
- Cartón firme (una caja de entregas o de electrodomésticos).
- Tijeras o cúter.
- Pinturas (acrílicos o témperas) en color rojo, azul y blanco.
- Un trozo de elástico o una tira de cartón sobrante para el agarre.
- Pegamento.
Paso a paso
- El corte: Busca un objeto redondo grande (como una bandeja) para marcar un círculo perfecto sobre el cartón y córtalo.
- Los anillos: Con la ayuda de un lápiz y un hilo a modo de compás, dibuja los círculos concéntricos del escudo. Recuerda el orden de afuera hacia adentro: Rojo, Blanco, Rojo, Azul (el centro).
- Pintura: Pinta los anillos y deja secar. Para la estrella central, puedes dibujar una silueta en un cartón aparte, pintarla de blanco, recortarla y pegarla en el centro para darle un genial efecto 3D.
- El agarre: Por la parte trasera, pega una tira de cartón en forma de arco (o un elástico) dejando el espacio justo para meter el brazo. ¡Listo para la acción!
¿Un escudo con la tapa de una olla?
No solo el cartón puede ser utilizado en el mundo de las manualidades. Existen diferentes materiales y objetos, en su mayoría reciclados, que pueden ser empleados para darle forma a nuestros proyectos.
A continuación se detalla cómo puedes elaborar un escudo del Capitán América a partir de una tapa de olla plana (metálica o incluso de vidrio) cuyo peso y forma le darán un realismo espectacular:
Materiales
- Una tapa de olla vieja (lo ideal son las de aluminio planas o ligeramente convexas).
- Cintas de papel (cinta de carrocero o de pintor).
- Pintura en aerosol (o acrílicos de buena cobertura) en rojo, azul y blanco/plateado.
- Destornillador (si la tapa tiene pomo central).
Paso a paso
- Preparación: Si la tapa tiene un pomo o mango en el centro, desmóntalo con el destornillador. Ese agujero central será perfecto para taparlo luego con la estrella.
- El truco de la cinta: Para que las líneas queden perfectas, usa la técnica del enmascarado. Pinta primero toda la tapa de color blanco o plateado. Una vez seco, tapa con cinta el anillo que debe quedar blanco y el espacio de la estrella.
- Color por capas: Pinta los anillos rojos. Deja secar y retira las cintas de las zonas que protegerás. Luego, cubre todo menos el círculo central y píntalo de azul.
- Detalles: Dibuja la estrella en el centro azul. Si quitaste el pomo, puedes usar el mismo tornillo por el lado de atrás para sujetar una correa de cuero o una tira de tela vieja a modo de manija.