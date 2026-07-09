Chef Isabel Carvajal exhibe la lección CLAVE del incidente de las cobijas en MasterChef 24/7: ‘Aparte se ríen’

Luego del coraje que los cocineros de MasterChef 24/7 pasaron la noche del miércoles para el jueves debido a que les quitaron TODAS sus cobijas y sábanas como castigo por no cumplir una de las reglas más importantes del reality, todos se sinceraron ante la Chef Isabel Carvajal, quien les recordó que este episodio deja una lección importante para todos.

¿Qué dijo la Chef Isabel Carvajal sobre el castigo que los cocineros recibieron en MasterChef 24/7?

Se les advirtió muchas veces y nunca hicieron caso: luego de semanas de insistencia y tolerancia, la producción de MasterChef 24/7 se puso estricta y le quitó TODAS las sábanas y cobijas a los cocineros, quienes pasaron una mala noche por culpa de dos personas que se empeñaron en tapar sus camas para bloquear la visión de las cámaras: Emmanuel e Ixdit.

Claudia, Nora, Michelle y Daniela no dudaron en expresar su molestia luego de la Gala del miércoles, sobre todo porque Emmanuel soltó una risilla que no le agradó a nadie ; la incomodidad continuó hasta la mañana de este jueves, cuando los cocineros acudieron a la Cocina Oculta para participar en la actividad delivery: en esta ocasión, hicieron sabrosos panuchos para la Asociación de Actores.

Antes de poner manos a la obra, la Chef Isabel Carvajal habló sobre este episodio y les recordó a TODOS que esto pasó por romper las reglas y verlo todo como un chiste:

"A consecuencia de unas personas, tuvieron que batallar todos por lo de las sábanas y las cobijas, ¿y qué tal noche pasaron? Eso pasa por no seguir unos las reglas, todos los demás salen afectados, y eso cuando vives en una casa o una comunidad no puede ser así (…) y no sólo fue eso, todavía se reían, ¿no?, se burlaban, y yo creo que eso no está chido", expresó la "Maestra de Fuego".

Emmanuel e Ixdit, señalados como los culpables de cubrir sus camas para que las cámaras no los vieran, se disculparon con sus compañeros; sin embargo, la Chef dejó claro que eso no es suficiente: "Más allá de las disculpas, vamos a ver los hechos, hablar es fácil pero creo que como se demuestran las cosas realmente es con hechos", advirtió.

Carmen no dudó en exhibir a Ixdit ya que, según su versión, siempre ha sido muy irrespetuosa tanto con sus compañeros como con el aseo y las reglas de la casa en general; la Chef Isabel Carvajal, al final, les recomendó lo mismo... ¡obedecer!

"Desde el momento en que entraron sabían que iban a entrar a una casa que no es su casa, y que iban a convivir con más personas, lo más importante es que escuchen y obedezcan las reglas, desde el primer día sabían lo que había, aquí lo más triste es que justos pagan por pecadores (…) y lo que me causa conflicto es que a pesar de que hacen las cosas todavía se ríen: de la producción, de los Chefs, de nosotros... ¡de todos!", se lamentó la Chef.

Ixdit intentó justificarse diciendo que ni ella ni Emmanuel fueron los únicos que rompieron las reglas; sin embargo, tanto Claudia como otros cocineros consideraron que sí hubo una injusticia.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?