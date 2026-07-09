Sigmund Freud, neurólogo austriaco: “Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco”

En la actualidad, entre las diversas disciplinas que se destacan por su importancia se encuentra la psicología ya que no se limita a "escuchar problemas en un consultorio", sino que se define como una ciencia social y de la salud fundamental para el desarrollo humano y social, según la Universidad Javeriana (Colombia).

En este marco, desde la Universidad de Palermo (Argentina) precisa que muchas facultades subrayan que el psicólogo tiene la función social de promover y mejorar el funcionamiento psicológico normal. Es aquí en donde se destacan las investigaciones abordadas por importantes profesionales a lo largo de la historia.

La vigencia de Sigmund Freud

El neurólogo austriaco Sigmund Freud es una de las figuras que se destacan en el mundo de la psicología ya que es mundialmente conocido como el padre del psicoanálisis. Con sus investigaciones, precisan diferentes fuentes, revolucionó por completo la psicología, la medicina y la cultura occidental.

La vigencia de Sigmund Freud radica en que logró transformar radicalmente la autocomprensión humana al revelar que no somos dueños absolutos de nuestra propia mente. El psicoanálisis propuesto sobrevive en el presente como una herramienta crítica indispensable para poder descifrar los deseos ocultos, los traumas colectivos y las tensiones no resueltas de cada miembro de la sociedad.

Sigmund Freud y una frase profunda

Muchos de los descubrimientos de Sigmund Freud se encuentran plasmados en premisas como la que dice “Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco”. Con esta frase, el neurólogo austriaco capta a la perfección la delgada línea que separa la genialidad onírica de la psicosis en el mundo de la vigilia.

En la actualidad, esta frase toma relevancia si tenemos en cuenta que las redes sociales y la cultura digital funcionan con la lógica del sueño, permitiéndonos normalizar conductas absurdas o fragmentadas que antes se considerarían locura. Por lo tanto, Sigmund Freud nos ayuda a comprender que la tecnología moderna ha borrado la frontera entre la vigilia y el teatro onírico que analizó.