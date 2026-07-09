Qué hacer con las cajas de puros, son un tesoro: cómo reutilizarlas como organizadores vintage

Las cajas de puros suelen venir con diseños muy elegantes y en materiales de buena calidad, por lo que hay quienes se niegan a tirarlas y prefieren conservarlas como un recuerdo. Sin embargo, existen opciones para transformarlas y convertirlas en organizadores vintage que no solo son ideales para mantener todo en orden, sino que incluso terminan sirviendo como decoración para embellecer los espacios al instante.

Organizadores vintage para el hogar: tutorial para convertir una caja de puros fácil y rápido

Prepara la caja de puros . Limpia el recipiente para eliminar todo el aroma a tabaco y así evitar que se impregne en las cosas que vayas a almacenar en su interior. Toma un paño ligeramente humedecido para retirar restos y etiquetas. Luego lija un poco para que quede completamente lisa y lista para usarse.



. Limpia el recipiente para eliminar todo el aroma a tabaco y así evitar que se impregne en las cosas que vayas a almacenar en su interior. Toma un paño ligeramente humedecido para retirar restos y etiquetas. Luego lija un poco para que quede completamente lisa y lista para usarse. Perfecciona la pintura . Dale una pasada con el color de tu preferencia. Eso sí, esto podría disminuir el efecto "antiguo" que caracteriza a los organizadores vintage hechos con cajas de puros . Así que si quieres que quede mucho más "realista" puedes barnizar con material transparente para protegerlo.



. Dale una pasada con el color de tu preferencia. Eso sí, esto podría disminuir . Así que si quieres que quede mucho más "realista" puedes barnizar con material transparente para protegerlo. Aprovecha el espacio . Dependiendo de qué es lo que quieras guardar, distribuya los espacios de una manera inteligente. Esto es posible con "separadores" de cartón o acrílico, lo que te ayudará a tener un mejor orden.



. Dependiendo de qué es lo que quieras guardar, distribuya los espacios de una manera inteligente. Esto es posible con "separadores" de cartón o acrílico, lo que te ayudará a tener un mejor orden. Coloca en tu lugar favorito. El último paso consiste simplemente en poner los organizadores vintage con materiales reciclados en espacios a los que quieras darle mayor personalidad. En tu habitación puede ir sobre la cómoda o el buró; en la sala sobre la mesa de centro o encima de alguna repisa que esté medio vacía. Aprovecha las cajas de puro vacías para hacer organizadores vintage|Pinterest

3 ideas aesthetic para convertir cajas de puros en organizadores vintage