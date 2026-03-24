Así puedes eliminar las juntas negras de los azulejos del baño con solo 2 ingredientes de cocina

La aparición de moho entre los azulejos del baño es un problema frecuente en muchos hogares. La humedad constante, la falta de ventilación y la acumulación de residuos favorecen la proliferación de hongos, generando un aspecto descuidado y poco higiénico: las juntas negras.

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos químicos agresivos para solucionar este problema. Existen alternativas caseras, económicas y efectivas que también son más amigables con el ambiente. Entre ellas, la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco se posiciona como uno de los métodos más recomendados por expertos.

Bicarbonato y vinagre: el método casero para limpiar juntas del baño de forma efectiva

El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades abrasivas suaves y su capacidad para eliminar manchas, mientras que el vinagre blanco actúa como desinfectante natural gracias a su contenido de ácido acético. Según la American Cleaning Institute, ambos ingredientes pueden ser útiles en la limpieza doméstica cuando se utilizan correctamente.

La especialista en limpieza sostenible Becky Rapinchuk, autora de Clean Mama, explica que el bicarbonato ayuda a desprender la suciedad adherida, mientras que el vinagre contribuye a eliminar bacterias y residuos minerales de las juntas negras. Por eso son una combinación eficaz para zonas húmedas como el baño.

Además, estudios publicados por instituciones como la National Institutes of Health (NIH) han señalado que el vinagre tiene cierta capacidad para inhibir el crecimiento de microorganismos, lo que refuerza su uso como alternativa natural en la limpieza del hogar.

¿Cómo limpiar las juntas negras de los azulejos?: paso a paso con bicarbonato de sodio y vinagre

Para aplicar este método de forma correcta y obtener buenos resultados, es importante seguir una técnica sencilla pero precisa:



Colocar bicarbonato de sodio directamente sobre las juntas o preparar una pasta con unas gotas de agua hasta obtener una textura espesa.

directamente sobre las juntas o preparar una pasta con unas gotas de agua hasta obtener una textura espesa. Verter o rociar vinagre blanco sobre el bicarbonato. Se generará una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad y el moho.

sobre el bicarbonato. Se generará una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad y el moho. Esperar entre 10 y 15 minutos para que la mezcla penetre en las juntas y afloje la suciedad incrustada.

para que la mezcla penetre en las juntas y afloje la suciedad incrustada. Utilizar un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño para frotar las juntas con movimientos firmes.

Retirar los restos con agua limpia y secar la superficie con un paño para evitar nueva humedad.

La experta en organización y limpieza Marie Kondo ha señalado en distintas entrevistas que mantener espacios limpios y ordenados no solo mejora la estética del hogar, sino también el bienestar general. En el caso del baño, eliminar el moho no es solo una cuestión visual, sino también de salud.