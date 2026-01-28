Úsalo en tu baño: así puedes tener unas cortinas de ducha sin moho y que luzcan siempre limpias

¿Has notado que tu cortina de ducha acumula suciedad o moho difícil de quitar? Dile adiós a este problema con una mezcla casera de vinagre, agua y bórax, además de una capa protectora con sal. Aquí te contamos paso a paso cómo prepararla para que tu baño se mantenga limpio y libre de malos olores.

De acuerdo con la revista especializada en el hogar Reader’s Digest Canada, este método facilita la eliminación de bacterias y permite una limpieza profunda del baño. Solo debes seguir estos pasos:

Mezcla media taza (125 ml) de bórax, media taza de vinagre y dos tazas de agua.

Una vez integrado, vierte la mezcla sobre las zonas percudidas y sucias de la cortina de ducha. Deja actuar la fórmula entre 8 y 10 minutos.

Con una esponja, frota suavemente para ayudar a retirar el moho y la mugre.

Después, mezcla dos cucharadas de detergente para trastes con blanqueador y viértelo sobre la cortina.

Finalmente, combina vinagre y sal, humedece la zona afectada —así como otras áreas donde pueda aparecer moho—, limpia y enjuaga. ¡Listo!

Limpia regularmente tus cortinas de baño en la ducha.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo prevenir el moho en las cortinas de baño

Para evitar que el moho vuelva a aparecer, puedes aplicar un método sencillo que los expertos recomiendan y que nunca falla : secar el baño cada vez que lo uses para reducir la humedad. Basta con pasar un paño seco por el lavabo, la ducha y las áreas que se mojan con frecuencia.

También es importante elegir la tela adecuada para las cortinas; las superficies lisas suelen ser la mejor opción. No olvides lavarlas periódicamente, evitar dejar ropa o toallas mojadas dentro del baño y permitir la entrada de luz natural; si es sol directo, mejor.

Recuerda que mantener un baño limpio ayuda a que no se instalen patógenos que puedan poner en peligro a ti a tu familia.